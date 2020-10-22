樂透中3億多元！幸運男開心和11同事分享　6人領錢立刻退休

Half of 12 GTA co-workers who won $15M Lotto Max jackpot 'retired on the spot' https://t.co/7Rc4kUcsbh pic.twitter.com/q7lKvfcQ7Q — Toronto Sun (@TheTorontoSun) October 20, 2020

記者李振慧／綜合報導

加拿大男子羅科(Rocco Coluccio)平時和11名同事一起集資買樂透，買了5年終於幸運贏得加元1,500萬元（約台幣3億多元）大獎，他也按照約定和每個人均分獎金，其中6人甚至決定要直接退休。

加拿大《多倫多太陽報》報導，居住在安大略省布蘭普頓市(Brampton)的羅科是一名建築工，今年5月19日他在加油站買了Lotto Max彩券後沒有立即兌獎，直到本月初才被同事告知中獎消息，他開心表示，「合夥的其中一名成員在我上班途中打給我，告訴我『我們中獎了、我們中獎了』，我立即開車去加油站再次確認」。

羅科確認中獎後，立即把好消息通知其他夥伴，「我告訴他們我們中獎時，一開始沒有一個人相信」，12人日前順利領到獎金，目前已有6人決定立即退休，其他人則希望能用獎金和家人去旅行，或是安排未來的退休計畫。

▼12人一起集資買樂透，幸運中大獎。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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