11歲小妹喊胃痛！詭男帶去看診竟發現「懷孕」　他一聽秒棄車逃命

▲美國印第安那州一名年僅11歲的小妹妹竟然懷孕，帶她去看診的男子一聽立刻落跑。（示意圖／達志示意圖）



記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安納州發生一起離譜事件。男子桑切斯（Wendell Sanchez）於18日帶著年僅11歲的小女孩抵達醫院急診室，想要治療「胃痛」問題。他聽見醫師診斷出小妹妹懷有身孕後，不但沒有上前關心，反而立刻逃之夭夭，與警方展開一場追逐戰。

綜合《鏡報》與《紐約郵報》報導，34歲的桑切斯讓小女孩自行進入急診室，他在車上等候。醫師檢查後發現，年僅11歲的小女孩竟然懷孕了，經過進一步問診後，懷疑桑切斯就是嬰孩的生父，立刻通報警方。

▲美國路易斯安納州34歲男子桑切斯（Wendell Sanchez）被控性侵兒童。（圖／翻攝Ascension Parish Sheriff`s Office）

桑切斯看見員警抵達，竟拋下小女孩與汽車，步行逃亡至附近的一間公寓裡。他被逮捕時，藏匿在一處庭院內，手上持有毒品、吸食用具與大麻。

阿森松郡（Ascension Parish）警長辦公室發言人哈德森（Allison Hudson）證實案件經過。桑切斯如今面臨一系列重罪指控，包括第一級性侵罪與非法建造實驗室。他的保釋金超過50萬美元（大約新台幣1433萬元）。

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