研究：漱口水30秒殺死99.9%冠狀病毒　專家警告「勿試」

▲美國新研究發現，漱口水能有效抑制冠狀病毒。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美國最新研究發現，漱口水和稀釋的嬰兒洗髮水等家庭清潔用品能有效抑制冠狀病毒。這項研究結果佐證了德國7月份發表的研究。不過，這兩項研究均未進行臨床試驗，實際結果也並未被證實，因此專家們提醒民眾切勿輕易嘗試。

據Science Alert報導，《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）日前發布了一篇名為《降低人類冠狀病毒傳播》的論文，結果發現大部分家庭清潔用品都具有效殺滅活病毒的效果。

Mouthwash May Help to Neutralise Coronavirus, Experiment With Human Cells Suggestshttps://t.co/9QPHeW47FP — ScienceAlert (@ScienceAlert) October 21, 2020



在這項研究中，美國賓州大學研究小組將培養皿中的人類肝細胞暴露在HCoV-229e冠狀病毒下，再加上漱口水、洗鼻液以及稀釋至1％的嬰兒洗髮水，並檢測這些產品與細胞接觸後，活病毒的殘餘數量。

研究結果顯示，病毒在與1%的嬰兒洗髮水溶液接觸1分鐘後，能夠滅活99%以上的病毒，接觸2分鐘的情況下，99.9%以上或更多的病毒會失去活性。另外，99.99%的病毒在接觸漱口水後活性就被破壞，1到2分鐘後，研究人員就無法在細胞中檢測到任何剩餘的傳染性病毒。

Mouthwashes could Reduce the risk of coronavirus Transmission | Ruhr University in | Germanyhttps://t.co/sZVT6Ff0Qx pic.twitter.com/EB8jZxQnzd — ETV Andhra Pradesh (@etvandhraprades) August 11, 2020

這項研究結果佐證了德國早前發表的研究。該研究也表明，漱口水可以顯著降低冠狀病毒的病毒載量。不同的是，德國的研究在實驗中使用的是SARS-CoV-2冠狀病毒，而賓州大學使用的是HCoV-229e冠狀病毒。

即使研究結果證明漱口水能有效抑制冠狀病毒，但需要注意的是，這兩項研究目前都只在培養液中的人類細胞上進行過實驗，科學家們無法保證漱口水等產品在進行臨床試驗後也有相同結果。Science Alert特別強調，沒有人可以證明漱口水能讓人免受一種迄今已殺害上千萬人的病毒所侵害。

▲新冠病毒目前在全球已造成超過4000萬人死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，在賓州大學的研究中，科學家使用的是一種名為HCoV‐229e的冠狀病毒，而不是目前在全球引起大流行的SARS-CoV-2新型冠狀病毒。雖然這兩種病毒在基因上十分相似，實驗結果也大致相同，但這無法成為漱口水在現實生活中有保護作用的證明，請民眾切勿輕易嘗試。

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