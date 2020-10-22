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拜登子杭特硬碟「多張未成年照」　白宮記者預告：周末大披露

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▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國右派媒體「一個美國新聞網」（OANN）駐白宮記者里昂（Chanel Rion）21日聲稱，她和多名同事已經親眼見證過據傳拜登之子杭特個人電腦中資料，包括多張未成年人不雅照。她還預告，OANN美東時間24日晚間將獨家播出節目，揭露更多拜登之子電腦中的更多內容。

里昂21日透過推特表示，她和數名同事已經檢視過據稱為杭特擁有的硬碟中儲存的電郵、照片和影片，認為有必要關注其中出現的多張未成年人影像。她還提到，「我們有理由相信照片中的未成年人是美國公民」。

里昂也在推特上預告，已經獨家訪問到前紐約市長、美國總統川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），節目將於美東時間24日晚間10時30分播出，主軸就是「拜登的腐敗影帶」。

朱利安尼20日向媒體表示，在他掌握到的杭特硬碟中發現「令人不安的」內容，涉及14歲未成年少女，並且已經將資料送交給德拉瓦州警方。朱利安尼當時聲稱，看過硬碟中的內容卻選擇不通報，身為執法人員就是觸犯聯邦重罪，作為普通公民則說明內心可怕。

福斯新聞（Fox News）報導，根據福斯新聞取得的官方文件，據稱為杭特所有的筆電，與美國聯邦調查局（FBI）的洗錢調查有關，但目前未知調查是否仍在進行中，或是是否直接與杭特本人有關。

拜登本人至今沒有對「電郵門」事件發表任何評論，但他的競選律師索伯（Richard Sauber）向福斯新聞表示，「針對俄羅斯散播虛假活動的犯罪調查經查涉及FBI調查，無論像朱利安尼這樣有意參與其中的美國人是否收到報酬，都構成違反聯邦洗錢條例。」

美國眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）指出，整起拜登「電郵門」事件都是俄羅斯發起的抹黑行動，目的是影響美國大選。但美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）則反駁稱，這些電郵內容與俄羅斯散播不實訊息無關。

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