美選倒數11天！　拜登投書台媒：當選將加強與台灣關係

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選倒數11天，民主黨總統候選人拜登22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題，投書聯合報系旗下媒體《世界日報》，並在文中指出，台灣是能有效對抗新冠肺炎的典範，若當選會持續強化與台灣的關係。

拜登（Joseph Biden）22日投書聯合報系旗下北美媒體《世界日報》，並以「為我們家庭更繁榮的未來」（More Prosperous Future For Our Families）為題指出，肯定亞裔美國人對美國社會的貢獻，他當選後會修復川普上任後所破壞的移民體系；並提到，台灣新冠肺炎防疫成果優異，在經濟、科技與民主上都居於領先地位，上任後也會強化與台灣的關係。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日也在報告中指出，由於台灣的未來對美國國家利益有重大影響，因此美國下一屆政府必須確保台灣持續成為一個安全、穩定、繁榮、不受攻擊以及脅迫的民主社會，並協助台灣持續融入全球經濟。

共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）日前也提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望全面提升美台關係。魯比歐表示，持續強化美台關係，「必須是美國外交政策的重中之重。」

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