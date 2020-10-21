男友年紀和兒子一樣大！　辣媽和22歲嫩男交往被反對竟然殺死兒子

Mum stabs son to death after he walked in on her with a toyboy lover his age https://t.co/p7Z7I5a6Ot — The Sun (@TheSun) October 20, 2020

記者李振慧／綜合報導

巴西37歲女子洛佩斯(Lucivania Lopes)因為和22歲嫩男交往，讓21歲兒子約瑟(Jose Carlos da Silva Junior)十分不滿，對方氣得攻擊男友時，她竟然持刀刺殺自己兒子，目前被警方以殺人罪進行起訴，若是罪名成立將面臨最高30年刑期。

警察局長梅德羅斯(Andre Medeiros)表示，洛佩斯16日晚間在位於戈亞斯州(Goias)穆圖諾波利斯市(Mutunopolis)家中，與22歲小男友喝酒約會時，21歲兒子約瑟回家後目睹這一幕情緒變得十分激動，她為了自衛才會不小心刺傷對方。

警方表示，「被告表示，兒子進屋後雙方打了起來，她曾試圖阻止也跟著被打傷，所以她立即拿了一把刀想要保護自己，結果一個不小心刺進兒子胸口」。據了解死者平時與祖母住在一起，但時常會去探望母親，22歲男友目前逃逸中，所用的凶刀也隨之消失，全案仍在調查中。

▼女子的戀情被兒子反對。（圖／示意圖／視覺中國）

►欸~妳過來一下！妳過來一下