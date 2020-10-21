保母和孩子的媽吵架　8個月大女嬰「雙手燙傷」被丟垃圾桶！

▲8個月大女嬰被丟棄在垃圾桶中。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州警方近來在垃圾桶中發現一名8個月大女嬰，該名女嬰的手還有燒傷，後來逮捕涉案的24歲保母韋萊茲(Andiana Velez)，對方和女嬰21歲母親在加油站吵架後持刀傷人。不過本案近來開庭，被告卻反控傷害女嬰的人其實是孩子母親。

當地媒體報導，維修工丹尼斯(Perry Dennis)12日在紐哈芬市(New Haven)住家附近垃圾桶中聽到哭聲，起初以為裡面有小貓，打開竟然看到一名嬰兒，「那畫面讓我震驚，她不斷哭泣和發抖，我看到她的兩隻手都被燙傷，尤其右手特別嚴重，我想知道到底是誰能做出這種事。」

涉案保母韋萊茲目前已被警方拘留，被控傷害兒童、攻擊以及魯莽而傷害他人等罪。本案近來開庭，女嬰母親表示，她要從韋萊茲手中接走女兒時，對方突然拔刀出來，2人吵起來後對方就攻擊她。

韋萊茲則反駁，女嬰的燒傷是母親所為，當她向對方問起這件事時，對方突然向她亮刀，她逃跑後因為覺得壓力很大想去買大麻，便把女嬰放在垃圾桶中，因為她知道「有人一定會幫忙發現女嬰」。女嬰接受治療後目前正在康復中，本案將於30日再次開庭。

Baby found burned, abandoned in Connecticut dumpster released from hospital https://t.co/TO3gs8fADZ — FOX2now (@FOX2now) October 21, 2020

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