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若不承認中華民國　林為洲：兩岸不必交流了「就變成敵國」

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記者楊蕓／台北報導

針對大陸駐斐濟大使館人員日前擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，甚至動粗毆打台灣外館人員，中國駐斐濟大使館不僅反指台方先挑釁，還說「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，對此，國民黨團總召林為洲20日受訪時怒嗆，若對岸完全不承認有中華民國存在，「兩岸斷絕就好了嘛！這有什麼好講的，如果連這個都不承認，兩岸也不用交流了，就變成敵國，我們就尋求更多外援支持台灣。」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 議場前堵訪林為洲 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。外交部長吳釗燮稍早受訪時表示，外交部駐斐濟大使館已經正式向斐濟外交部、警政署作出完整說明，並且提出相關人證、物證、事證等，希望為外交人員在司法上討回公道。

林為洲20日受訪時譴責中共，在我們的國慶酒會、我們租的場地鬧事，有不禮貌、發生衝突，就是不對，這關係國家的面子，一定盡量讓它歡欣鼓舞、喜氣洋洋，來這邊鬧事我們給予嚴厲譴責。

針對中國駐斐濟大使館反稱台方先挑釁，並說「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，林為洲痛斥，一中原則講的是中華民國，「若對岸完全不承認有中華民國存在，說中華民國沒有外交人員，那對不起，兩岸斷絕就好了嘛！這有什麼好講的，如果連這個都不承認，兩岸也不用交流了，就變成敵國，我們就尋求更多外援支持台灣。」

林為洲表示，可以看出外交部在此事上有難言之隱，畢竟人在屋簷下，我們有代表處、沒有邦交，好像要息事寧人，「但不管怎樣國慶酒會被鬧場，還有人受傷，牽涉到國家最重要的慶典，不是面子問題而已而是尊嚴」，他也批評外交部態度軟弱，有必要檢討，將要求外交國防委員會安排外交部長進行專案報告。

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