全球最大「熊貓快餐」返陸拓點？　美國總部駁斥：攏係假

▲美國熊貓快餐Panda Express，是許多留美華人的用餐經典回憶之一。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

由美國華人企業家程正昌開設，被視為全球最大「中式快餐連鎖品牌」的熊貓快餐，先前曾表態不會進入中國市場，但近日一間也自稱「Panda Express熊貓餐廳」的商店在雲南昆明開業，引發熱議。對此，美國總部19日發布聲明稱，目前中國市場上的熊貓快餐都是假的，奉勸盜用者停止違法行為，提醒各界不要上當。

美國熊貓快餐集團聲明中，首先提到近日一則「美國熊貓快餐在雲南開店」的消息，受到熱議，公司強調此事是假的，是別有用心的人企圖盜用「美國熊貓快餐」名義，透過加盟斂財的騙局。

▲熊貓餐廳傳在中國開分店，但被美國總部反駁攏係假。（圖／翻攝大眾點評）

聲明稱，目前中國市場上的「美國熊貓快餐」都是假的，集團未授權予中國任何人或部門，希望各界人士擦亮眼睛，不要受騙上當。

事實上，美國熊貓快餐的發跡頗為人樂道，創辦人程正昌1948年出生於中華民國政府時期的江蘇揚州，1949隨父母搬遷至台灣，而後移民日本，又赴美發展求學，持美國國籍，1975年和妻子蔣佩琪成婚，1983年共同成立以販售中式料理為主的熊貓快餐。

目前，熊貓快餐（Panda Express）總部設於加州洛杉磯，在全球擁有超過2000家門市，主要分布於美國50州的大型購物中心、商業街，提供炒飯炒麵、橙子雞等雞肉料理，亦在加拿大、墨西哥、阿拉伯、南韓、日本、俄羅斯等設有分店。

▲美國熊貓快餐Panda Express號稱全球最大的連鎖中式快餐店。（圖／CFP）

按照工商登記資訊，深圳禧桂福餐飲管理有限公司指稱經由授權代理，在雲南省昆明市開設了第一家熊貓快餐中國分店，不過19日遭到美國總部、創始人程正昌委託中國烹飪協會發表聲明駁斥。

據《界面新聞》報導，深圳禧桂福餐飲管理有限公司成立於2018年10月29日，法定代表人為胡鵬，但已經無法聯絡，且公司註冊地址在一共享辦公平台，目前該地點並無這家餐飲管理公司的營業痕跡。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。