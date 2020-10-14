魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充回饋基層棒球不遺餘力，繼捐贈交通車到大新竹後，又推動「接棒未來盃」助棒球產業扎根風城。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／新竹報導

味全龍啦啦隊小龍女動感熱舞，炒熱全場氣氛，新竹市棒委會主委柳宗義與頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡再接力上陣一同開球，宣告第一屆「接棒未來盃」少棒邀請賽正式開打，新竹縣市24支參賽球隊來勢洶洶，準備一較高下，而這也是繼捐贈20輛8人座棒球交通車到大新竹，提升基層球隊交通安全後，頂新和德文教基金會創辦人魏應充回饋基層棒球的另一份心意。



▲味全龍啦啦隊小龍女動感熱舞，炒熱全場氣氛。（圖／記者吳杰澄攝）

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充董事長持續透過「接棒未來」公益計畫，長期捐助基層棒球球具設備、球衣，提供教育訓練及講座，此次又與新竹、縣市棒委會合作，並在縣、市政府指導下，舉辦2020接棒未來盃少棒邀請賽，就是希望「給我們的少棒，不管是社區還是國小的孩子們，能夠有一個互相比賽球技的平台」。



▲頂新和德文教基金會與新竹縣市棒委會合作舉辦接棒未來盃。（圖／記者吳杰澄攝）

開賽當天還邀請到味全龍隊球員與少棒小選手們零距離互動，各隊分組接力跑壘、一棒傳一棒，也象徵棒球世代的傳承，期望讓新竹的棒球產業根基更加穩固與茁壯，培育更多傑出人才；對此，新竹市棒委會總幹事阮瀚逸有感而言：「感謝頂新和德文教基金會提供這個舞台，讓小朋友有一個發揮自信的空間，除了能透過比賽增加交流機會，我相信未來還會有更多資源挹注到這些球隊來，相信新竹縣市的小朋友是非常幸福的！」



▲味全龍隊選手與「接棒未來盃」少棒球員一起玩跑壘大賽。（圖／記者吳杰澄攝）



魏應充一手催生的「接棒未來」計畫，目前已累積捐助超過1000萬元的設備，有多達850位球員受益；此外，他今年更捐出逾5000萬元、協助40多個社福團體度過疫情難關，而為了傳播公益理念，基金會也在現場打造「公益共好」區，推廣基金會的「公益共好包」，號召民眾加入愛心行列。



▲魏應充回饋基層棒球，啟動「接棒未來」公益計畫。（資料照／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德基金歐陽劭瑋發言人表示，魏應充先生一生行善，卻飽受外界誤解，但他在內心極為艱困的情況下，始終沒有放棄以公益志業去促成台灣共好，持續隔空送暖給社福團體，近日在網路上也看到不少社福團體、味全龍迷及民眾發出了聲音，希望司法能夠早日還魏應充清白，好讓魏應充先生能夠對公益慈善以及棒球的產業做出更大的貢獻。



▲頂新和德文教基金會設立「公益共好」區，號召民眾加入愛心行列。（圖／記者吳杰澄攝）

為期3天的「接棒未來盃」，在頭前溪河濱公園左岸棒球場、虎林棒球場、竹東河濱棒球場等地開打，除了有熱血賽事可以看，開幕賽場邊還有棒球嘉年華遊戲攤位可以玩，現場設立「接棒九宮格」、「打擊高手」以及「接棒魔手」3種體驗，考驗身體協調性以及眼、手反應力，讓民眾也能互相較勁，享受棒球的樂趣。