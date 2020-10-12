　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

實踐魏應充公益理念　味全龍啟動秋訓　也為社福團體送暖

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼魏應充,味全龍,公益,社福,中職,秋訓,頂新和德文教基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍隊今天正式啟動秋訓，球隊集體簽名響應「疫情相挺」公益共好計畫，邀球迷為社福團體的募款寒冬送暖。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

本月初剛拿下中職二軍總冠軍的味全龍隊，今天正式啟動秋訓，為明年的一軍賽事做準備。為實踐大家長魏應充的公益理念，球隊今天集體簽名響應「疫情相挺」公益共好計畫，邀球迷為社福團體的募款寒冬送暖。明起球迷完成味全龍粉絲團公布的公益行動任務，也將有機會抽到王維中簽名球。

▲▼魏應充,味全龍,公益,社福,中職,秋訓,頂新和德文教基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

味全龍去年復出後，歷經年輕球員體能及經驗不足、官辦熱身賽一勝難求等不同階段困境，仍一步一腳印前進，在本月初拿到復出後二軍首冠，振奮不少球迷，創辦人魏應充個人臉書（https://tinyurl.com/y5jsqow2）連日來也湧入球迷感謝與打氣留言，資深龍迷龍伯說：「奪冠霎那，搖著手中自製的味全龍三角大旗，眼淚瞬間奪眶而出！要感恩魏董，更期待司法能早日還給魏董清白！」

▲▼魏應充,味全龍,公益,社福,中職,秋訓,頂新和德文教基金會。（圖／頂新和德文教基金會提供）

為實踐創辦人魏應充的台灣共好公益理念，味全龍隊球員今天也在開訓前集體簽名，響應頂新和德文教基金會的「疫情相挺」公益共好計畫，為募款陷入寒冬的社福團體送暖。民眾只要直接捐款給共好計畫中的任何社福團體，就有機會獲「公益共好包」，活動網址：https://tinyurl.com/y3o6ug2n

明天（13日）起，味全龍隊粉絲團也將發起訊息轉發公益行動，球迷在期限內完成粉絲團貼文指定行動，將有機會抽到王維中簽名球，詳細活動辦法明日將於粉絲團公布（https://tinyurl.com/y5hw67kh）。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
新北3歲女童睡醒找媽媽　爬窗從大樓墜落！奇蹟生還
國安基金退場　護盤207天史上第二長
康軒向女員工道歉！　雙方調解結果出爐
洗頭妹「雪乳炸螢幕」本尊神到了　上帝視角辣翻
全世界最性感組合！《007:金手指》龐德女郎逝世
家門有怪人！報警後才認出「大學摯友」　2男抱頭痛哭
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

中職／味全龍邁向一軍秋訓啟動　龍「王」入列集體送暖

實踐魏應充公益理念　味全龍啟動秋訓　也為社福團體送暖

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

實踐魏應充公益理念　味全龍啟動秋訓　也為社福團體送暖

女房客偷吃被逮暴怒「掀衣露私處」　房東崩潰付3個月租金請她搬

「小孩要讀士東國小」買家哀求降500萬...天母屋主隔天一查超崩潰

士兵「體重171kg」遭開除！前上校怒：軍隊容不下胖子　會害死同袍

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵　崩潰休學忍3年提告

生活壓力超大！康健調查：父母多花時間陪伴孩子　可有效為彼此紓壓

明明養2隻狗！　回家剩1隻迎接...他探頭看愛玩柴「卡頭困5小時」

竹市新科國民運動中心　10月底閉館整修增互動設施...原票券可退

彭博：北京越說不是　全世界就越認同「台灣是一個國家」

「向女吹哨者致歉」康軒刊啟示勞資和解　將按規定支付資遣費

詹皇扭腰擺臀「抽雪茄」慶奪冠　躺地上視訊媽媽：要繼續讓妳驕傲

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

味全龍啟動秋訓也為社福團體送暖

愛爾麗贊助基商籃球人才培育計畫

孤單老人1餐當2餐　好好吃飯是心願

紙風車劇團來了　10/11桃園獻愛心

王令麟服刑三年有感發願助更生人

全台首次公益團體登東森購物開賣

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

倒店前轉念環島送愛　引網友集氣

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

偏鄉樂團票2天賣完！師生淚謝網友

世界腦麻日「頂新和德文教基金會」愛心響應

更多熱門

相關新聞

2023年奪冠?龍想提前要3個王維中

2023年奪冠?龍想提前要3個王維中

味全龍明年正式投入一軍賽事，12日開始秋訓，總教練葉君璋在去年開訓喊話目標2023年奪冠，董事長徐文芳期待球隊能更早打進季後賽，葉總認為，2023年是最佳時機，「3年的磨練，剛好準備開花結果，除非我們多了3個王維中，才可能有機會提前打進季後賽。」

王維中報到　黃柏豪看他老神在在

王維中報到　黃柏豪看他老神在在

川崎宗則想回鍋　味全龍意願低

川崎宗則想回鍋　味全龍意願低

劉基鴻拚全勤　新人王與全隊競爭

劉基鴻拚全勤　新人王與全隊競爭

徐若熙爭5號先發　想對決2大砲

徐若熙爭5號先發　想對決2大砲

關鍵字：

魏應充味全龍公益社福中職秋訓頂新和德文教基金會愛心雲

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面