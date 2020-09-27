接棒未來女棒全國二連制霸　賽後響應公益共好包

圖、文／頂新和德文教基金會提供

2020年全國女子棒球錦標賽於9月26日進行冠軍戰，接棒未來以11：1擊敗億昌，成功拿下冠軍，完成二連霸。在賽後慶功宴上，隊員們特地製作感謝卡片謝謝球隊推手魏應充先生，並響應由頂新和德文教基金會推出的「公益共好包」鼓勵捐款活動，邀請社會大眾一起關懷社福團體。

26日賽前，頂新和德基金發言人歐陽劭瑋特地到場勉勵接棒未來的選手們，也表達頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生對於女棒選手的支持與關心。在這場最關鍵戰役，接棒未來推出王牌左投黃巧芸，而億昌則由林曉彤掛帥先發。3局上億昌靠接棒未來外野手發生失誤，先馳得點。3局下，接棒未來以陳曉梅的高飛犧牲打扳平比分，再靠著投手暴投以及曾琪的安打連下2城。





比賽的分水嶺在四局下，陳曉梅擊出帶有2分打點的安打，接著謝鈺瀅、謝文靜、陳禹璇等人持續將攻勢串連，本局狂得7分，5局下再添1分，也達到提前結束標準，終場接棒未來以11：1扣倒億昌，獲得本屆全國女子棒球錦標賽的冠軍寶座。

賽後，接棒未來總教練顏良吉興奮說道：「雖然前半段黃巧芸有些亂流，但相信他的經驗可以化解，他也證明自己的實力，最後很感謝選手的努力，一起拚下這座冠軍」，拿下勝投以及大會MVP的黃巧芸則說：「隊友們辛苦了，前面半局雖然有些不穩，但這就是對手的進步，也很開心我們後面有把氣勢扳回來拿下冠軍」。

除了黃巧芸拿下大會MVP，打擊出色的陳曉梅也拿下打擊獎，教練獎部分則由接棒未來陳伯羽教練獲得，這座冠軍對於接棒未來非常有意義，成軍後連續2年高舉金盃，也在頂新和德文教基金會的支持下，女子棒球絕對能有越來越多被看見及進步的機會！

在賽後慶功宴上，接棒未來女子棒球隊員特地製作感謝卡片謝謝魏應充創辦人，讓她們有機會持續在球場上面追逐夢想，基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人非常關心台灣的基層棒球，去年這群女子棒球員差點因為報名費用無法湊足而不能比賽，如今基金會提供相關的球衣球具及練球場地、師資，讓台灣的女子棒球實力能夠更加進步！在慶功宴上也特別邀請接棒未來女子棒球隊員一起做公益，響應由頂新和德文教基金會推出的「公益共好包」鼓勵捐款活動。可以透過基金會紓困專區網頁，連結至各個社福團體的捐款頁面，捐款並登錄資料，即有機會抽中「公益共好包」，單筆捐款達3000元，不必抽獎可直接獲贈限量「公益共好包」組合，內含基金會加碼回饋的社福團體義賣產品。

頂新和德文教基金會邀請您伸出援手支持社福團體，一起成就公益、共好理念，助他們度過疫情難關。活動網址 https://tinyurl.com/y3o6ug2n。