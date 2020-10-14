釣蝦場聚餐喝到茫！竹東男載4親友上五指山…自撞山壁釀1死2重傷

▲新竹竹東五指山自小客自撞山壁，釀1死4傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東鎮五指山今（14日）凌晨1時48分發生死亡車禍，一輛白色自小客行經上坪直路時，突失控自撞山壁，導致副駕駛座陳姓男子傷重不治，另還釀成4人受傷，其中2人1命危、1重傷。警方初步調查，發現駕駛彭男（26歲）車禍發生前與親友在釣蝦場餐敘，疑似酒後駕車才會發生意外。

新竹縣消防局指出，凌晨1時許接獲報案，五指山上坪直路發現嚴重車禍，立即派遣7車、共16人趕赴現場搶救。初步了解，該輛白色自小客車因故失控自撞山壁，造成右側車身嚴重毀損，車內5人皆受困，現場警消立即將傷者一一救出，其中後座的女乘客與副駕駛座的陳男脫困後已無心跳，經送醫搶救後，女子恢復生命徵象，但目前仍未脫險；而陳男則是在到院前即因傷勢過重，宣告死亡。

此外，車內另外3人也受傷，駕駛彭男右腳踝腫脹且胸口疼痛、23歲陳姓男乘客雙腿骨折、20歲溫姓男乘客左手骨折及腦出血，3人分別被送往醫院治療。

警方初步調查，彭姓駕駛在事故發生前與親友在竹東一處釣蝦場餐聚，期間喝了不少酒，聚餐結束後彭男還駕車載車親友準備返回五指山住處，不料途中疑似不勝酒力才會失控撞上山壁；事後警方經酒測，發現彭男酒測值竟高達近0.9毫克，目前全案朝公共危險罪、過失致死方向偵辦。

▼駕駛彭男酒測值高達近0.9毫克，疑似因酒駕才會失控自撞山壁。（圖／記者黃孟珍翻攝）