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扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽

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▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

▲由左至右：頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長、味全龍選手江忠垣、新竹市棒球委員會柳宗義主委。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心棒球發展，推動味全龍職業棒球隊復出，並選定新竹為未來一軍主球場後，旗下基金會今天又和縣、市政府及體育會棒球委員會合辦「接棒未來盃」少棒邀請賽，希望透過賽事深耕風城基層棒球。24支球隊今起競逐金盃，比賽場地之一、新竹左岸棒球場於下午2點起還有棒球嘉年華遊戲攤位，味全龍強投徐若熙、大砲曾陶鎔、出身新竹的江忠垣也與現場近千名民眾同樂。

▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

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▲2020年「接棒未來盃」少棒邀請賽正式開打。

頂新和德文教基金會今年捐贈20輛8人座棒球交通車到大新竹，提升基層球隊交通安全後，為吸引更多在地民眾參與棒球活動，這次又與新竹、縣市棒委會合作，並在縣、市政府指導下，於國慶連假期間舉辦接棒未來盃少棒邀請賽。

「接棒未來盃」在頭前溪河濱公園左岸棒球場、虎林棒球場、竹東河濱棒球場等地開打，共有24支隊伍參加。今天下午的開幕活動中，由味全龍隊啦啦隊「小龍女」熱舞開場，由新竹市棒球委員會柳宗義主委在開球儀式擔任投手開球，頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長擔任打者，風城孩子江忠垣擔任捕手。開幕儀式後，味全龍隊選手們與少棒球員們玩跑壘大賽，透過「接棒」動作，象徵棒球世代的傳承。

▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

▲味全龍隊選手與「接棒未來盃」24支參賽隊伍一起完成接棒未來跑壘大賽。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，魏應充創辦人啟動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、棒球交通車、舉辦教育訓練及講座、提供獎助學金送優秀棒球選手赴日留學、認養女子棒球隊等。這次舉辦2020「接棒未來盃」少棒邀請賽，則是希望讓新竹的棒球產業根基更加穩固與茁壯，為新竹投入更多棒球經驗與資源，期盼能成為新竹的指標性賽事之一。

柳宗義表示，感謝魏應充創辦人推動基層棒球的公益計畫，繼捐贈棒球隊交通車，這次又舉辦「接棒未來盃」，讓新竹更增添濃厚的棒球氣息，希望新竹能成為棒球城市，培育更多傑出的棒球人才。

▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

▲建功國小完成接棒未來跑壘大賽，跑回本壘。

主辦單位今天下午2至5點，在比賽場地之一、新竹左岸棒球場舉辦「接棒未來」棒球嘉年華，有棒球嘉年華遊戲攤位，現場設立「接棒九宮格」、「打擊高手」以及「接棒魔手」區，邀請新竹市民們一同共襄盛舉，體驗投、打、接3種體驗，還能考驗身體協調性以及眼、手反應力，享受棒球的樂趣。味全龍隊球員曾陶鎔、徐若熙也一時技癢下場體驗，展現職棒選手的實力，並跟現場小球員互相較勁。

此外，頂新和德文教基金會傳播公益理念，現場亦設立「公益共好」區，推廣基金會的「公益共好包」，這是由魏應充創辦人的「共好」墨寶及樂山教養院院生「畢卡平」的畫作印製成的袋子。頂新和德基金歐陽劭瑋發言人表示，魏應充先生一生行善，卻飽受外界誤解，但他從未放棄以公益志業促成「台灣共好」，基金會今年已捐助逾5000萬元、協助40多個社福團體。共好區就是鼓勵民眾捐款給社福團體，共同協助他們度過疫情難關，捐助3000元以上者可獲共好包。近日不少社福團體、味全龍迷及民眾陸續在媒體或網路上發出聲音，希望司法能儘快還魏應充先生清白，讓他為公益及棒球產業做出更大貢獻。

▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

▲頂新和德文教基金會現場設立「公益共好」區，推廣基金會的「公益共好包」。

「接棒未來盃」自今天起於新竹縣市開打，24支參賽球隊中，前3名的隊伍可獲得獎盃、棒球用品及味全龍隊周邊商品，比賽將持續3天至10/11，也歡迎大家分別到頭前溪河濱公園左岸棒球場、虎林棒球場、竹東河濱棒球場3地，替小球員們加油，詳細賽事及活動資訊可至接棒未來粉絲團查詢。（https://www.facebook.com/baseonfuture/

頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫費用來自頂新和德基金，該基金長期投入基層棒球等社會公益關懷與青年人才培育等領域，支出經資誠聯合會計師事務所依中華民國審計準則公報第34號「財務資訊協議程序之執行」執行協議程序完竣，每年均會編列年度影響力報告書公開上網（https://tinyurl.com/yxb4auaf）。

▲▼扎根風城！魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打　24所學校角逐最高榮譽。（圖／品牌提供）

▲味全龍選手江忠垣體驗「接棒未來盃」棒球嘉年華。
 

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