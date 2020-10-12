北市機車月票1個月僅售1300張　民怨花400元仍找嘸車位





▲台北市政府推出機車月票方案，盼民眾花400元就能吃到飽，然而過了1個月，僅售出1300張，還引來外界批評買了也找不到車位。（示意圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府交通局停管處8月底宣布，配合第2階段捷運站周邊收費，推動「機車月票」，只要400元就能吃到飽；然而機車月票推行超過1個月，截至5日僅售出約1300張，還有部分民眾質疑，就算買了月票也不一定能停到車位。對此，台北市議員吳沛憶表示，機車月票應提出優惠，才能增加民眾購買誘因。

北市交通局停管處8月底表示，自2019年起推動北市4階段機車全市收費政策，第1階段商圈部分已於2019年完成16處商圈機車停車格納入收費，實施後減少機車久佔情形，未來仍將分階段推動第2階段捷運站周邊收費。

▲台北市政府推出機車月票。（圖／翻攝自停管處網頁）

停管處當時提到，為了簡化民眾繳費程序及減輕負擔，並持續配合綠能低汙染政策，推出「全市路邊機車停車月票」，也就是自2020年8月25日起，停管處官網將販售全台北市路邊機車收費格位月票，每車每月售價400元，如果使用智慧支付還能再折價100元，每月25日起販售次月月票，月票僅限線上訂購，並提供線上付款及現場付款2支付管道。

事隔一個月，關於機車月票售出狀況如何？停管處處長李昆振受訪時表示，目前統計數字是到10月5日，共售出1200至1300張左右。

面對有機車族擔心，儘管買了月票也不保證有車位，李昆振說，現在北市收費的機車停車格也只有3萬多格，比較起來還有20多萬機車格不收費，民眾買月票應符合實際需求，不然還是可以使用每天方式來負擔，停管處無法保證有車位，這有困難度，盼民眾諒解。

▲台北市議員吳沛憶。（資料圖／記者黃克翔攝）

對此，台北市議員吳沛憶表示，北市提出機車月票，就是希望民眾多來使用停車格，加入此收費政策；看看停管處其他室內停車場，或是公有停車場收費，月票都是有打折的，甚至有將近優惠6折等，然而現在機車月票銷售狀況非常差，民眾沒意願來購買，所以要求停管處應檢討定價，希望實施優惠增加民眾購買誘因，落實政策。

吳沛憶認為，現在市府機車停車政策，只有收費政策，沒檢討或提升機車停車格評估，很多人找機車位都要找很久，甚至出現兩台塞一格等情況，北市現狀就是機車位供不應求，只有收費方式，沒辦法解決此問題，應檢討目前停車格問題。

吳沛憶質疑，月票是以原價來計算，也就是20天乘上機車格收費20元，總共是400元，這樣民眾每天停最多就是400元，可是既然用原價計算，單次單次累積就好，那為什麼要買月票？何況她自己有時候也不會停滿時間，如果沒有定價優惠，那根本沒有任何新意。

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