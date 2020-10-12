台北市4年砸近1億5千萬優化校園圖書館　35校閱讀環境整新

▲北市府提升校園閱讀品質。（圖／北市教育局提供）



記者蕭羽耘／台北報導

台北市教育局推動閱讀場域優化計畫，民國106年至今共完成35校圖書館優化，投入預算高達新台幣1億4,483萬元。其中，109年度規劃北市健康國小等14校圖書館優化工程，截至目前已完成13校。

教育局強調，閱讀是學習的起點，也是精進自我最重要的能力之一，透過「優質圖書館精進方案」，運用情境設計營造具有人文、明亮與活潑的特色閱讀環境，提供學生多元閱讀氛圍、增進閱讀動機，藉此達到閱讀即生活效益。

教育局以甫完工的建成國中圖書館為例，因應108課綱上路，圖書館以「遇見建成」為館名，將空間做有效區隔，獨立出查詢區，以及閱覽區等，解決原先悶熱和聲音干擾問題。

教育局說，東湖國小則以「書海堂」為館名，運用「閱讀藏寶圖手冊」及「海洋歷險」創意，將圖書館營造出於書海遨遊的氛圍，讓師生盡情享受讀書之樂。此外，圖書館裡的木地板及沙發軟墊，成為教師們新的教學場域，館內也設置大型觸控螢幕配合閱讀教學。

教育局最後舉例，老松國小則打造蓮花池意象，在圖書館內營造主題書展區、閱讀教學區、書攤展示區、教師研究區、電子閱讀區與說故事專區等。主題式攤位書櫃的設計，讓學生更方便快速找到書籍，老師也能運用大型開放式書櫃，選擇適合搭配教學活動的媒材授課。