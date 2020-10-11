打造北市深度旅遊！柯文哲：1600萬人因不能出國「被迫」去東部外島

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲11日抵達位於大稻埕街區的永樂廣場，為2020年新文化運動月活動揭幕。柯文哲致詞時提到，受到新冠肺炎影響，現在不能出國，只能被迫在東部、外島，不過他認為2年內疫情不會完全結束，所以北市可以趁疫情期間，規劃城市深度旅遊，將台北市的觀光路線做到更好，未來疫情結束即可吸引更多觀光客。

柯文哲11日下午在揭幕儀式致詞時指出，文化建設代表一座城市長遠水準。目前北市有個5加3計畫，也就是5個無圍牆博物館，加上北流、北藝、松菸等3座重要流行文化展演場館及文化園區。台北市推廣無圍牆博物館的初衷，就是認為文化不應該只被侷限在博物館建築裡，應該打破圍牆，讓整個街區、社區都是市民朋友的博物館。

柯文哲認為，新冠肺炎疫情2年內都不會完全結束，導致外國觀光客進不來台灣，不過北市府可藉疫情期間，開始規劃城市深度旅遊，將台北的觀光路線、文化底蘊做到更好、更到位。

話鋒一轉，柯文哲突然提到，現在初期階段，透過此方式讓台北國內旅遊更好，現階段1600萬人次沒辦法出國，他知道宜花東、外島生意很好，但去一次後就會開始覺得不容易滿足，因為過去這些人如果到外島就可以滿足，那就不會跑到外國，「今天只是因為不能出去，所以被迫去，去之後開始思考品質好不好！」所以利用這段時間把北市文化底蘊做好，即使短期內也可以提升國內旅遊層次，未來也能以更有品質的文化觀光水準迎接外國客。

此外，柯文哲也回憶道，自己2014年就是在附近的「蔣渭水紀念公園」宣布投入競選台北市長，當時記者會只是簡單掛起了布條，寫著「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，而經過這幾年，城市的風貌也大不同。

柯文哲表示，行走在大稻埕街區就可以很輕易地感覺到「歷史其實就是這樣很自然地充斥在我們的身邊」。像是大稻埕的台灣新文化運動紀念館、渭水驛站都富含臺灣新文化運動精神內涵，他也歡迎市民朋友都來接觸、了解這一座城市的價值。



最後，柯文哲說，目前北市府已將2098件有形及無形文化資產加以認定並保存，市府也會持續努力，希望能將這些充滿歷史文化的物品盡量保存、傳承，成為市民朋友們的公共資產與記憶。

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