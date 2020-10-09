港男行員棄百萬年薪全英文教球　永貞國小女籃「用腦」奪冠　　

▲苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊，近期對外賽事屢創佳績，甫自教育部主辦的籃球基層運動選手訓練站區域性對抗賽中勇奪冠軍。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊，近期參與全國各大賽事屢獲佳績，最功不可沒的莫過於教務主任彭仁星，不僅要求小球員隨時人手一本課外讀物不離身，用文字來培養打球的穩定性，更在課堂之外邀請來自香港的教練，用「全英文式」的籃球專業訓練，讓每個小朋友都能在打球之餘培養對英文的興趣。

剛獲得2020年教育大愛菁師獎的彭仁星表示，率領永貞國小女籃隊成立將近10多年時間，最看不慣就是球員沒有紀律，認為運動員都是頭腦簡單4肢發達；為了打破這窠臼，彭仁星總是在比賽間要求每個球員背包要放一本書，空檔時必須靜下心好好閱讀，深信有好的思考模式，才會打出一場好球。

▲▼永貞國小女籃隊，在休息之餘，幾乎人手1本課外讀物，培養自己閱讀的好習慣。（圖／記者黃孟珍攝）

為了提升小球員的素質，學校也特別邀請了來自香港的客座教練，用全英文的教學方式，讓球員在打球之餘也能培養出對英文的興趣。教練區啟銘也表示，自己在香港金融界服務，收入還算穩定，結婚後選擇定居台灣，但對籃球的熱情無法磨滅，因緣際會下才開啟了這條「全英文籃球營」的路，希望帶給學生不一樣的籃球訓練。

▲▼來自香港的教練區啟銘，運用簡單活潑的英文教學，讓鄉下的小球員在打球之餘，也能增進語文能力。（圖／記者黃孟珍攝）

區啟銘接著說，香港籃球專業度不如台灣，但英文的水準卻高於台灣；運用輕鬆活潑的英文單字，讓學生們漸漸開啟對英文的興趣，這就是他最大的欣慰。

彭仁星更強調，這群學生裡，有些是弱勢家庭出生，他常常鼓勵他們，想要改變命運，必須從自己做起，只有把書讀好、充實自己，不管是體育或是詩詞，作文或是編劇的興趣養成；他的責任就是替每個小球員找到屬於他自己的一條路。

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