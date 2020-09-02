刺激有趣的夏日英語營！傅爾布萊特美籍英語教學助理偏鄉獻愛

▲傅爾布萊特美籍英語教學助理進駐東部偏鄉小學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年傅爾布萊特計畫美籍英語教學助理(ETA) 1日英語營隊活動，在台東縣初來國小及廣原國小舉行，以戶外教育為主題，將英文融入活動中，促進雙方文化學習及交流，台東縣政府教育處表示，讓偏鄉孩子在玩樂中接觸英文，進而對英語以及異國文化產生興趣。



12年國教政策推動以來，地方政府在國中小基礎教育階段肩負重要課程改革角色。台東縣長饒慶鈴表示，為協助台東縣英語教學環境之弱勢，縣府與學術交流基金會及台塑企業暨王長庚公益信託共同合作，於7年前起首度邀請傅爾布萊特計畫美籍英語教學助理(ETA)到台東縣協助英語教學。



台東縣教育處林政宏處長指出，今年度第1學期計有6位英語協同教學助理(ETA)與1位美籍英語教學顧問(TEFL Advisor)進駐台東7所國民小學以及2所國民中學提供英語教學服務。6位英語協同教學助理(ETA)及美籍英語教學顧問(TEFL Advisor)與當地英語教師進行協同英語教學，打造浸潤式英語教學環境，提昇學生英語能力及興趣。

教育處說，除了平日的合作學校英語教學以外，為擴大美籍英語教學助理(ETA)在台東文化交流的影響力，暑假期間也先至海端鄉初來國小及廣原國小合作舉辦1日英語營隊。美籍英語教學助理(ETA) 與1位美籍英語教學顧問(TEFL Advisor)以「戶外探險」為主題，帶領學生們在全英語的學習環境中運動、遊戲、跳舞，讓孩子在玩樂中接觸英文，進而對英語以及異國文化產生興趣。

學術交流基金會在台東偏鄉國小的定期營隊合作已邁入第5年，期望能以有趣而有意義的形式增加當地學童的英語及文化刺激，帶動當地國小學童與美籍英語教學助理(ETA)之互動及多元文化的環境。

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▲傅爾布萊特美籍英語教學助理進駐東部偏鄉小學。（圖／記者楊漢聲翻攝）