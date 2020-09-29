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靠母語學習法　學霸媽讓女兒美語輕鬆溜起來

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▲▼美語,迪士尼美語,母語,教學。（圖／迪士尼美語提供）

▲洪嘉君的學歷堪稱中文學霸，讓孩子以美語作為學習的第一語言跌破了不少人眼鏡。

【企劃特輯】

一般安排幼兒學語言，都是先學中文再學方言或英文，但是在苗栗一位媽媽卻反其道而行，明明自己是中文及教育領域的博士，卻選定美語作為女兒出生後學習的第一語言。現在她的女兒剛滿三歲已說得一口流利道地的美語，看到不同的談話對象，就馬上切換中文或英文不同的語言來對談，猶如英文就是她熟悉的家鄉方言，這麼流暢的外語能力，全是媽媽用心栽培的結果。

「你不小心撞到我的新桌子了！」（You have bumped into my new table）洪嘉君的三歲愛女Sia嘟起嘴巴，對不慎踢到她桌子的攝影師撒嬌。以片語bump into（不小心撞到），而非kick（故意踢）表情達意精準道地，常讓人誤認她是外國小孩。「我希望讓她無痛學習美語。」Sia的媽媽洪嘉君表示，讓女兒提早學美語，是希望幫助她開拓眼界，從小就掌握美語這個工具，不要像她自己學習的過程費力又痛苦。

事實上洪嘉君不但是清大華語文教學、雲科大創意生活設計雙碩士，之後赴美攻讀加州大學洛杉磯分校的比較教育學博士，曾在台美兩地教外國人學習中文，是親朋好友公認的學霸，對於語文的學習與教材也非常要求。讓女兒在台灣「用母語的方式來學美語」，根據她多年的教學經驗，這是學語言最自然也最有效的方法。

▲▼美語,迪士尼美語,母語,教學。（圖／迪士尼美語提供）

▲洪嘉君採用活潑的互動方式，為女兒塑造外語環境在家無痛學英語。

洪嘉君說自己以前是國中才接觸英文，唸書又是死記硬背的填鴨式教法，讓她一度視英文為畏途，但是後來一路升學，還赴美取得博士學位，深深覺得真的很有必要學好英文。因此愛女Sia出生才兩個月，她就苦思該如何為她打下美語基礎，最後決定幫孩子塑造以美語為第一語言的成長環境，「到時候她在學校上到英文課，就會覺得這個我已經學過了，不至於太排斥。」

「要自然而然學好語言，必須要一再地重複；沒有這個重複的過程，很難學得好。」為了塑造一個美語環境，洪嘉君仔細比較坊間的幼兒美語教材，發現大多缺乏系統性整合與由淺入深的邏輯性編輯，很容易過目即忘。後來她發現寰宇迪士尼美語教材，通過她對於語言學習系統性、邏輯性、重複性的高標檢驗，一一達到了她這名專業語文教育工作者心中的要求。

▲▼美語,迪士尼美語,母語,教學。（圖／迪士尼美語提供）

▲洪嘉君重視語文教材的設計，點讀迪士尼美語教材讓女兒學習充滿樂趣。

迪士尼美語教材最令洪嘉君讚賞的地方是，「課本的每一張彩繪圖片，即使是邊邊角角的配圖，用點讀筆一掃，都會播放互動式的美語語音。」圖片佐以男、女語音雙重學習刺激，養成Sia對每一頁課本從頭探索到尾的學習興趣，不漏掉任何一頁。

雖然有吸引人的米奇、米妮、唐老鴨等迪士尼經典卡通角色，但洪嘉君說學習必須像遊戲，因為「Sia還小嘛！偶爾她也三分鐘熱度，會分心去做其它事。」這時，洪嘉君會自己打開教材，拿點讀筆一掃、操作刷卡機，美語人聲一響，「她一聽到熟悉的聲音，就會馬上跑過來看我在看哪一頁，然後告訴我不是這樣、不是那樣。」獅子座的她，很有英文小老師的架勢。

▲▼美語,迪士尼美語,母語,教學。（圖／迪士尼美語提供）

▲寰宇家庭的實體美語活動延續教材內容，讓孩子開心學習，是很有附加價值的學習資源。

教材的附加價值也是洪嘉君的重要考量，在購買後參與寰宇家庭俱樂部的活動，也是Sia開心學習的管道之一。「俱樂部的美語叔叔、阿姨對小朋友很有耐心，給予孩子不同的學習刺激。」洪嘉君強烈建議家有寰宇家庭教材的家長們，一定要善用俱樂部會員電話美語、實體全美語活動的服務，把握每一次的機會，享受隨教材而來的不同體驗，點、線、面，完整打底，深植孩子的語文種子。

▲▼美語,迪士尼美語,母語,教學。（圖／迪士尼美語提供）

▲對於教材的評價，洪嘉君認為除了系統性、邏輯性、重複性的要求，還要讓孩子自然融入。

現在Sia態度自然大方，樂於與人用英語交流，洪嘉君甚至發現「Sia晚上睡覺常做夢，連夢話都用美語！」而且洪嘉君還沒開始讓Sia認字，但透過聽美語、說美語，Sia已經初具現在式、過去式、現在完成式、過去進行式⋯⋯等文法概念。這是多少望子成龍、望女成鳳的家長夢寐以求，砸重金還不一定能實現的夢想。如今用對教材、用對方法，在Sia的身上，洪嘉君知道自己已經美夢成真。

深入了解母語學習法：https://www.worldfamily.com.tw/

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