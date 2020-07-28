阿嬤教金孫英文！注音式英文「ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ」網全笑翻：雪廢了嗎

▲阿嬤手抄注音文發音的英文單字，笑翻網友 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多家長平日要上班，會將小孩交給阿公阿嬤照顧。一名父親日前意外發現，阿嬤為了教孫子英文，很用心的手抄了一張單字，筆記上全是用注意拼成的英文單字，看完筆記內容後，令他哭笑不得，「看完我哭了...」許多搞笑發音，讓網友們看了笑到流淚，「ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ 戳到我笑點了啦！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，「我阿母為了教孫子英文，很用心的自己手抄了一張單字，可是看完我哭了…」阿嬤的手抄單字表寫著，蘋果（apple）「ㄚ ㄆㄛˋ」；糖果（candy）則是「ㄎㄧㄢ ㄉㄧˋ」；老虎（tiger）「ㄊㄞ ㄍㄜ」；猴子（monkey）「ㄇㄤ ㄎ一ˋ」。

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其中還有一些讓人滿頭問號的發音，玫瑰花（flower）「ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ」；音樂（music）「ㄇㄧㄡ ㄖㄟˋ」；兔子（rabbit）「ㄌㄨㄚ ㄅㄟ ㄐㄩˋ」；廚房（kitchen）「ㄎㄟˋ ㄑㄩㄣˋ」。網友們看完後大讚阿嬤用心，「阿嬤真的好用心，模範阿嬤了！活到老學到老」、「這阿嬤真的超棒！很多長輩都是出一張嘴在旁邊下指導棋，真正要教或陪讀也沒辦法」。

也有其他網友留言表示，「我讀書時也是這樣記單字的啊」、「還是給專業的教吧！（汗）阿嬤是好心，但發音容易改不了」、「來 跟著我唸一遍ㄏㄨㄌㄠㄦ，這樣你雪廢了嗎」、「我竟然看得懂」、「台灣狗語式英文」、「國中時照這樣子讀英文的同學,後來留美拿到了英文教育學博士」。