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排骨便當下「一串神秘英文」　跟著唸ByE GOOD笑炸：完美音譯

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO在小吃店招牌上看到一串英文，覺得有看沒有懂。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問那一串英文字，是什麼意思？」有男網友日前出門，發現小吃店招牌上貼著紅紙，標明店內有販售「排骨便當」，下方還發現幾個英文字「Bye」、「Good」，讓人疑惑怎麼買個便當卻被店家秒「掰」、「讚」，忍不住拍下來上傳臉書請網友翻譯。結果照片一出，其他人秒笑噴，「原來英文這麼簡單。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，文中表示「小弟書讀的不多，請問那一串英文字，是什麼意思，請幫忙翻譯。感恩不盡，謝謝你們。」只見這間小吃店在門口招牌貼上一張紅紙，並用黑色奇異筆寫下「排骨便當」，乍看之下並無異狀。

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但奇怪的是，再往下看會發現有4個英文單字「ByE」、「GOOD」、「ben」、「don」，4個單字分別可以翻成「再見」、「很好的」、「山頂」、「穿上（動詞）」，但買個便當怎麼店家一下說再見，一下誇讚客人很棒，一下又跑到山頂，還要穿上什麼東西，讓原PO看著一頭霧水。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲猜得出「ByE GOOD ben don」是什麼東西的話，絕對是道地台灣人！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過這4個單字其實不能照字面意思翻，而是要跟著唸，只要嘴上講一次「ByE GOOD ben don」，就能馬上明白，原來這句話是「排骨便當」的台語唸法，而且店家可以說是完美音譯了排骨便當。而根據《iTaigi 愛台語》顯示，排骨便當的音標應為「pâi-kut piān-tong」。

照片貼出短短一小時就吸引5千多人按讚，網友邊唸邊笑噴留言，「已台中英對照了呀！免翻譯」、「台語式英文，完全沒有問題呀」、「他跟好的便當說再見了」、「再見，好的班老大」、「台式英語？『不爽不要買』的英文怎麼說？May Song Mind May」、「是教外國人『擺固扁東』的唸法」、「老外瞬間會說台語了哈哈哈！」

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