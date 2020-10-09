驚悚畫面曝！國道1號擦撞聯結車　轎車彈飛「翻滾4.5圈」車尾全爛

記者陳凱力、陳韻如／苗栗報導

國道1號134.8公里苗栗南下路段8日中午發生一起嚴重車禍！30歲林姓女子開車行經該路段時，與聯結車發生碰撞，轎車當場彈飛，甚至還在地上翻滾4圈半，畫面宛如電影情節，相當駭人，所幸林女因確實繫妥安全帶，才僅受到擦挫傷，並無大礙。

▲國道一號轎車撞聯結車，轎車彈飛翻滾4.5圈，畫面相當驚悚。（圖／記者陳凱力翻攝）

國道警方表示，8日中午12時30分許接獲通報，稱該路段有轎車與連結車的碰撞事故，警方立刻出動，而一到場後就發現一輛白色轎車側翻在外線車道，而聯結車則停在路肩，所幸自轎車駕駛林女已自行脫困。

▲事發當時，轎車不斷左右偏移，最後撞上聯結車翻覆。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方初步調查，2車駕駛皆無酒駕情形，不過林女則向警方自承，自己當時在想事情，一時分心才釀成意外。

整起事故過程也全被聯結車的行車紀錄器錄下，畫面中林女的白色轎車不斷向內線車道偏移，接著又往外線車道駛來，最後撞上聯結車，巨大撞擊力道，導致轎車當場彈飛翻滾4.5圈，最後側躺在外車道，整個畫面宛如電影情節相當駭人，所幸林女因有確實繫上安全帶，才未在過程中遭拋出，僅受到輕傷並無大礙。

▲警方到場時，轎車側躺外線車道，所幸駕駛確實繫妥安全帶，才僅受到輕傷無大礙。（圖／記者陳凱力翻攝）

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