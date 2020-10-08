蔡英文下令全力協助戰車殉職士官家屬　軍方高規格安排專機赴金門

▲金門戰車勾到電纜翻覆起火，現場救災畫面曝。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

國慶日前夕驚傳國軍意外，陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，現場冒出濃濃白煙，造成2名軍人1死1傷。對此，總統蔡英文下令從優撫卹，軍方也高規格協助家屬，預計9日一早，專案、專機、專車，由金防部政戰主任劉強華陪同前往金門。

陸軍金門防衞指揮部烈嶼守備大隊戰車連於8日下午實施「聯合反登陸操演」，一輛由林楷強、劉禹宏駕駛的戰車，前往烈嶼鄉接受南測中心實施鑑測，在鑑測結束後，約莫於下午2時自紅山靶場啟程回到營區。

該車約於下午3時15分左右，行經黃埔路段時，因電線桿倒塌導致戰車駛偏，車輛翻落1尺的邊坡後倒在田中，但由於車輛燃料是汽油，因此事發時火勢較為猛烈。最終，不幸釀成中士車長林楷強殉職、下士駕駛劉禹宏吸入性嗆傷。

事發之後，國防部第一時間將相關訊息向蔡英文報告，蔡英文聞訊後非常震驚與悲痛，除了向家屬表達哀悼之外，也當場下令，要求國防部各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹。

對此，軍方也依照蔡英文指示，高規格協助家屬，在徵得相關單位同意後，將專案、專機、專車，協助林楷強的家屬於9日一早，搭乘行政專機前往金門，金防部政戰主任劉強華等軍方官員，也會一路陪同家屬。

至於林楷強的遺體，目前暫時存放於署立金門醫院烈嶼分院，由於小金門島上沒有機場，稍晚將視金門海象，將遺體由烈嶼的九宮碼頭後送金門本島。

▼金防部執行反登陸操演，戰車疑似車速過快翻覆。（圖／立委陳玉珍提供）



其他人也看了這些...

►國慶預演搶先看！ F-16、雷虎小組衝場總統府

►2020國慶晚會在基隆 「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

►國慶連假疏運一張圖秒懂 0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

►超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶 力挺加入WHO

►雙十國慶節目三大亮點曝光 內行攻略看這裡

►10／6起連5天！總統府國慶光雕秀 展演時間看這裡



►振興一下我們的美麗