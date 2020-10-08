2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

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2020國慶晚會倒數1天！主辦單位基隆市文化局首次與國民老牌零食「可樂果」合作，推出限量6千6百包的「台灣頭限定版可樂果」，要在國慶晚會現場，免費發送給一同進場共襄盛舉的全國民眾當伴手禮，無法到場的民眾可參加文化局臉書抽獎，就有機會獲得限定版可樂果。

▲基隆市文化局首次與國民老牌零食「可樂果」合作，推出限量6千6百包的「台灣頭限定版可樂果」。（圖／基隆市政府提供，下同）

文化局8日公布國慶晚會大彩蛋「台灣頭限定版可樂果」，局長陳靜萍表示，國慶晚會首度移師基隆意義重大，所以伴手禮當然也要別出心裁。這次能與台灣國民老牌零食合作，外包裝設計帶有國慶元素又不失基隆特色的台灣頭限定版可樂果，不僅是雙方首次創新嘗試，讓國民零食有機會能站上國慶舞台，也帶出基隆市政府對於國慶晚會的重視。

陳靜萍提到，這次從提出構想、包裝設計、包材印製、安排生產到送抵活動會場，跨越中秋連假短短13天的時間，實屬一大挑戰。非常感謝聯華食品展現精實力相挺此次合作誕生，輸出質量不打折，為的就是希望在基隆國慶晚會上能一起開心祝福，雙十國慶生日快樂。

陳靜萍說，此次設計包裝運用國慶主視覺延伸，清新簡潔的風格帶有基隆海浪的紋路，包裝背後也有小巧思領航之船帶路，呼應這次在基隆的國慶晚會是有史以來最靠近海的一次，就像出海捕魚般，基隆不論在晚會表演或是伴手禮，都要讓大家滿載而歸。

基隆市府除了舉辦國慶晚會之外，還有「2020基隆國慶好市集」，歡迎全國民眾趁著國慶連假，來基隆走走，吹海風、看晚會、逛市集。