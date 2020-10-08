國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

▲蘇貞昌提醒國道疏運措施。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國慶連假明天開始，各地都有國慶相關活動吸引民眾參與。為讓國人有舒適的用路空間，國道疏運自9日零時開始啟動，行政院長蘇貞昌在臉書宣傳國道管制，提醒國人注意路況。

蘇貞昌表示，無論連假是要去台南賞焰火、去基隆逛晚會、去新竹看設計展、還是去東部看山看海，出門請先注意路況！為讓國人更清楚疏運措施，蘇貞昌將相關規定整理製表，請大家踴躍分享，此外，他也提醒大家可安裝「1968APP」，隨時掌握最新路況。

根據高公局規畫，連假期間0時至5時國道全線暫停收費，連假期間採單一費率（75折），國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

入口高乘載管制：

10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：

10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。

10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。連假期間6時至12時，國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制；國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。