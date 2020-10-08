國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府超壯觀

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典將在10日登場，國慶籌備委員會（慶籌會）8日下午在總統府前舉行預演。除了樂儀隊、旗隊以及歌手演出外，此次總彩排也全兵力出動，節目表上憲兵快反連，警政署與空總的UH-60M、CH-47SD直升機，以及空軍最新完成性能提升的F-16V戰鬥機、雷虎特技小組所屬的AT-3教練機等，全都出動演出。

▲109年度國慶大會預演，空勤總隊自黑鷹直升機凱道上執行高空垂降。（圖／記者李毓康攝）

今年國慶大會以「民主台灣 自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，報名相當踴躍，已抽出500位幸運民眾，於10月10號在大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

國慶預演於8日下午1點20分登場，由團員平均年齡28歲的苗栗陳家班北管八音團打頭陣開場，呈現朝氣一面。緊接登場的是每年備受矚目的國防部聯合樂儀隊，演出過程操槍人員步伐、動作整齊劃一，氣勢磅礴；其中，表演歌曲也結合流行歌曲，演出歌手陳勢安、畢書盡的「勢必必行」，相當鼓舞人心。

接著則是國防部憲兵指揮部快速反應連帶來的重機表演隊，今年更加入女性人員操演，象徵巾幗不讓鬚眉；而數十位機車手整齊劃一的操演，相當帥氣。隨後則是充滿青春氣息的北一女中樂儀旗隊，整齊劃一的動作不輸稍早的國防部聯合樂儀隊，展現剛柔並濟一面。

另外，近來共機頻頻擾台，國軍皆勉力出擊捍衛領空，此次國慶大典安排空軍甫完成性能提升的F-16V戰鬥機出動表演，不失是展現軍力的好時機，民眾在8日的預演就可以搶先觀賞，而雷虎特技小組所屬的AT-3教練機也都會參與演出。