快訊／轟館長3槍追出案外案　竹聯寶和會副會長100萬元交保

記者柯沛辰、邱中岳／新北報導

「館長」陳之漢槍擊案新進展，檢方查出劉姓槍手具有竹聯幫寶和會背景，而且該會涉及多起暴力犯罪事件，因此7日兵分多路，拘提會長林修伯、副會長梁智華和幹部施俊吉等10人到案，並朝擄人勒贖偵辦，向法院聲請羈押。地院審理後，諭令林修伯200萬元交保、梁智勝100萬元交保。

網紅「館長」陳之漢今年8月28日槍擊，身中3槍倒臥血泊。檢警追查槍手身分，追出竹聯幫寶和會涉及多起綁架、擄人勒贖案件，因此經蒐證後，7日大動作搜索會長林修伯及相關幹部住處、酒店，扣得手機、監視器主機、螢幕、電腦主機、新台幣91萬餘元、人民幣及外幣、支票、借據、熱熔膠棍棒、辣椒水、開山刀、破窗警棍等證物，帶回10餘人。

▲新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

根據檢警調查，會長林修伯今年8月涉嫌在北市知名酒店率眾限制陳姓被害人自由，勒索鉅款，但因陳姓被害人未能提出金錢，而未遂。另外，寶和會去年7月曾綁架囚禁因涉及紅景天詐騙案而遭通緝的謝姓被害人，並勒贖鉅款，被害人籌措交付部分金額後才獲得釋放。

檢察官訊問後，認為10餘人涉犯刑法恐嚇取財未遂、剝奪他人行動自由、擄人勒贖罪嫌、侵入住宅、攜帶兇器及結夥3人以上犯強盜罪之加重強盜等罪嫌，尤其幹部施俊吉及其許姓小弟有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。地院審理後，裁定會長林修伯、副會長梁智勝則分別以200萬元、100萬元交保，其餘人等3萬至5萬元不等交保。至於施、俊2人，裁定尚未出爐。

▲法院裁定2人羈押禁見，其餘人等交保。（圖／記者游宗樺攝）

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