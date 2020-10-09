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扁馬蔡20年5大戰車死傷事件　那一年M60A3直接爬上悍馬車

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▲金門戰車勾到電纜翻覆起火，現場救災畫面曝。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小金門村莊8日下午發生M41A3戰車翻覆起火狂燒，釀1死1傷。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

小金門村莊8日下午發生M41A3戰車翻覆，起火狂燒，造成中士林楷強身亡、下士劉禹宏手部壓傷、吸入性嗆傷，引發國人關注。回顧近20年歷史，台灣還發生5次重大戰車事故，分別是扁政府時代1次、馬政府時期3次，以及總統蔡英文第一任期上任後約3個月，陸軍564旅一輛CM11型戰車於進行「漢光32號」預演時，因煞車故障而無法操控履帶，翻覆落入網紗溪，造成4名官兵死亡。

針對此次M41A3戰車翻覆事故，金防部副指揮官張永文少將表示，當時該輛M41A3戰車在結束基地普測任務後返部途中，行經小金門黃厝路段，戰車疑似失控翻覆、180度底朝天跌落邊坡，當場撞斷2支電桿，而戰車本體也遭到電纜纏繞，加上該戰車燃料為汽油，翻覆後隨即起火燃燒。

事發後，中士車長林楷強受困車內10分鐘才獲救，但全身傷燙傷，經送醫救治後仍回天乏術；而劉禹宏手部壓傷、吸入性嗆傷，所幸當下離出口較近，第一時間自行逃生，目前仍在院救治中。

蔡英文知情後，感到震驚與悲痛，更對於在第一線積極投入任務而為國殉職的林中士表達最深的哀悼，希望家屬節哀保重，也指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹。

不過，翻開扁馬蔡執政的20年內，已發生5次戰車死亡事故。在2005年9月7日，陸軍586裝甲旅戰一營，時任營部連連長站在板車車頭旁制高平台，指揮M60A3戰車上板車，突然重達50多噸的戰車暴衝板車車頭，造成車頭全毀，而連長也閃避不及被輾斃。國防部事後公佈調查報告坦承，該輛肇事M60A3戰車有「煞車失效」問題。

▲M60A3主戰車，非當事戰車。（資料照／記者李毓康攝）

▲M60A3主戰車，非當事戰車。（資料照／記者李毓康攝）

到了前總統馬英九執政期間，國軍台南白河南部測考中心一輛M60A3戰車，於2012年6月25日未依規定禮讓悍馬車先行，戰車直接爬上悍馬車，造成悍馬車上駕駛及士兵1死4傷。

沒想到時隔不到半年，國軍M60A3戰車演訓又發生意外。2012年12月17日，海軍陸戰隊陸戰66旅戰車營一輛M60A3戰車不慎撞上5名官兵，釀義務役士兵黃俊翰殉職，葉姓上尉與蔡姓、葉姓、楊姓士兵等4人受傷。

金門CM-21裝甲車墜太湖，被吊起來。（圖／翻攝爆料公社）

▲金防部CM21裝甲車墜太湖後被吊起來。（資料照／翻攝爆料公社）

2015年11月14日，陸軍金防部金門守備大隊的一輛CM21裝甲車疑因機械故障，於返營途中暴衝撞到路樹，翻落太湖，導致裝甲車內王姓及黃姓等兩名士兵溺斃。到了2017年6月，監察院認為陸軍司令部事前沒有嚴格訓練人員的應變能力，事發後又未查明事故原因，甚至沒有依法懲處人員缺失，因此通過糾正案，糾正陸軍司令部。

2016年8月16日，陸軍裝甲564旅戰車營一輛CM11型戰車在進行「漢光32號」聯勇操演時，因煞車故障而無法操控履帶，翻覆落入網紗溪，造成中尉排長吳得瑋、下士副車長陳秉逸、一兵裝填手張志偉、安全軍官陳世坤4人殉職，僅上兵楊炎霖受傷驚險逃出。

▼陸軍564旅一輛CM11戰車於2016年8月16日發生墜溪意外。（資料照／國防部提供）

▲陸軍564旅一輛CM11戰車發生墜溪意外。（圖／國防部提供）

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