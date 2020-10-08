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捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」...落網身上只剩8萬

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記者陳雕文／新北報導

館長前些日子遭人槍擊，新北警方調查發現，槍手與竹聯幫和堂寶和會關係匪淺，因此抄了寶和會圍事的酒店「百富妃麗」，偵辦過程中意外得知，寶和會曾綁架一名詐騙17億後捲款潛逃10年的通緝犯，並勒索1700萬元得逞，後來警方循線抓到了該名通緝犯，其全身上下只剩8萬元。

▲▼館長槍擊案引起社會關注。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼館長槍擊案引起社會關注。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

「紅景天養生御品公司」曾紅極一時，全盛時期有超過130間分店，沒想到負責人謝忠奇涉以超高報酬率當口號吸引投資，騙了超過5千人吸金達17億元！結果該公司於某日突然倒閉，謝忠奇捲款潛逃，後來被發布通緝。

▲▼紅景天養生御品公司。（圖／資料照）

▲紅景天養生御品公司曾經紅極一時，最多曾開有130間分店，負責人謝忠奇以超高報酬率誘騙民眾投資，最後涉捲了17億潛逃。（圖／資料照）

據了解，謝忠奇在台逃亡10年，期間透過友人跟寶和會認識，原本答應投資寶和會「娛樂產業」，後來寶和會發現謝忠奇超有錢又是通緝犯，認為他就算被綁架也不敢報案，因此將其擄走，威脅要交出1700萬才放他走，謝忠奇只能乖乖給錢，被鬆綁前，寶和會還要求他「保持聯絡」。

警方抓到開槍攻擊館長的劉丞浩後，根據其手機通訊內容，發現他疑似曾參與綁架謝忠奇一案，並循線找到了謝忠奇，其全身上下只剩8萬元，但警方懷疑他將錢藏在別處，目前已將人移送歸案，相關案情仍待釐清。

▼槍手劉丞浩與寶和會關係匪前，疑似參與綁架謝忠奇一案。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼劉丞浩。（圖／記者陳雕文攝）

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