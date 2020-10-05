　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

雙十國慶將至，我國駐歐盟兼駐比利時代表處近日公布一支影片，集結超過30位來自歐盟、歐洲議會、比利時與盧森堡的政要與僑胞的祝福，同時讚揚台灣防疫成果、援助國際的善舉，肯定台灣是可信賴的夥伴，其中歐洲議會議員黎嘉、索卓娃更明確表態支持台灣加入WHO。

我駐歐盟兼駐比利時代表處3日公布一支祝賀短片，集結數十位歐洲政要與僑胞的祝福，包括比利時前總理艾斯肯、比利時前參議長波齊，比利時眾議員則有達爾曼、寇拉提、畢博夫和比利時參議員尤登戴爾，以及來自盧森堡的國會議員蕾汀、克雷蒙和葛萊斯等人。

▲▼歐洲政要祝賀台灣國慶。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Representative Office in the EU and Belgium）

▲歐洲政要祝賀台灣國慶。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Representative Office in the EU and Belgium）

艾斯肯定台灣防疫成果，是這次新冠肺炎疫情中，確診數最少的國家之一。波齊也讚許，蔡英文總統對台灣新冠肺炎疫情有了傑出的管理和控制。

在歐盟與歐洲議會部分，現身者包括歐盟經濟社會委員會前主席、委員馬洛斯，以及歐洲議會友台小組主席凱勒、歐洲議會友台小組副主席熙奎、亞齊拉、柯契夫，歐洲議會議員孟蒂尼、羅爾森、史艾凡、羅裴多、德克斯基、約克琪、杜赫博、古畢思、黎嘉、索卓娃、派克沙、艾梅沙、馮安蘭、安格魯、納爾特、芙緹嘉、艾蘿莎和歐洲議會政策顧問范祿克等多人。

柯契夫說，台灣不僅防疫有成，更援助超過80個國家，證明是可信賴的夥伴。黎嘉則支持台灣在WHO應擁有一席之地。索卓娃更直言，希望台灣獲得完整的國際承認。盧華友協會長盧林與泛歐自由黨聯盟主席范巴倫也出現在影片中。范巴倫強調，支持台灣繼續拓展國際關係，這對民主世界很重要。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
囂張男騎車闖國道「害9車追撞」　白目非首次…黑歷史曝光
「全台最貴釘子戶」曝！就在北市信義區　2坪花圃開口喊4億
昌鴻估增強成中颱！若偏西...國慶連假2地區影響大
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌不讓陳同佳來台自由行　鄭照新：管唱歌不管殺人

海軍避免群聚感染　31日左營基地開放活動取消

蔡英文慘遇疫情舉債占GDP32.6%　仍比馬英九8年平均34.6%低

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO

北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領

修憲委員會6日啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

黃暐瀚翻蔡英文2015競選影片：她曾說「餐桌上沒有不該有恐懼」　

蘇貞昌請駐衛警吃小籠包　葉元之：酷吏裝暖男！要選總統了

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

國防部6項戰備計畫曝光　明年新增長程反艦巡弋飛彈

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

朱海君封台語歌后「NONO豪請雞排」　6000份一算48萬...臉秒歪

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

蘇貞昌不讓陳同佳來台自由行　鄭照新：管唱歌不管殺人

海軍避免群聚感染　31日左營基地開放活動取消

蔡英文慘遇疫情舉債占GDP32.6%　仍比馬英九8年平均34.6%低

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO

北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領

修憲委員會6日啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

黃暐瀚翻蔡英文2015競選影片：她曾說「餐桌上沒有不該有恐懼」　

蘇貞昌請駐衛警吃小籠包　葉元之：酷吏裝暖男！要選總統了

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

國防部6項戰備計畫曝光　明年新增長程反艦巡弋飛彈

LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」　深度認識好友強化精準行銷

林子閎談男男戀！　情緒爆發「摔壞桌子」嚇到小鮮肉

明年起「手搖飲要標總熱量」　營養師再籲落實「半糖是真的半糖」

第一夫婦染疫表現大不同！川普抱病外出犯眾怒　夫人卻乖乖隔離　

美麗華跨年煙火評估中！　週年慶最高回饋31%、化妝品滿3千送3百

三浦春馬遭導演羞辱「猴子」　遺作觸10年陰影…拍到一半輕生

辦500張信用卡！小資男1年賺5張機票　靠「省錢+投資」4招財務自由

安南醫院尋找台灣年齡最小救難小英雄　宣導全民都會操作傻瓜電擊器

蘇貞昌不讓陳同佳來台自由行　鄭照新：管唱歌不管殺人

起床動作影響膝關節！醫曝「4動作」前一定要暖身…樓梯扶手別小看

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

ET民調／支持誰選國民黨主席　韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

軍系前國代3分鐘狂嗆陳廷寵可恥

阿美族青年喊「我是驕傲中國人」背景曝　北京戰鬥12年

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

4個月役男成後備主力？國防部回應了

美豬進台灣　馮世寬：我不敢吃

對馬態度轉彎？柯：以前看法沒錯

ET民調／18、19歲族群96％願上戰場護台 　87％卻拒恢復徵兵制

網譏「以後插假花」　基進黨道歉

捷運板橋站轉乘環狀線　葉元之實測「這樣走」更省時

ET民調／兩岸軍事衝突　44.9%願意上戰場

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

更多

最夯影音

更多
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面