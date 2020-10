超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO

記者黃巈禾/台北報導

雙十國慶將至,我國駐歐盟兼駐比利時代表處近日公布一支影片,集結超過30位來自歐盟、歐洲議會、比利時與盧森堡的政要與僑胞的祝福,同時讚揚台灣防疫成果、援助國際的善舉,肯定台灣是可信賴的夥伴,其中歐洲議會議員黎嘉、索卓娃更明確表態支持台灣加入WHO。

我駐歐盟兼駐比利時代表處3日公布一支祝賀短片,集結數十位歐洲政要與僑胞的祝福,包括比利時前總理艾斯肯、比利時前參議長波齊,比利時眾議員則有達爾曼、寇拉提、畢博夫和比利時參議員尤登戴爾,以及來自盧森堡的國會議員蕾汀、克雷蒙和葛萊斯等人。

▲歐洲政要祝賀台灣國慶。(圖/翻攝自YouTube/Taipei Representative Office in the EU and Belgium)

艾斯肯定台灣防疫成果,是這次新冠肺炎疫情中,確診數最少的國家之一。波齊也讚許,蔡英文總統對台灣新冠肺炎疫情有了傑出的管理和控制。

在歐盟與歐洲議會部分,現身者包括歐盟經濟社會委員會前主席、委員馬洛斯,以及歐洲議會友台小組主席凱勒、歐洲議會友台小組副主席熙奎、亞齊拉、柯契夫,歐洲議會議員孟蒂尼、羅爾森、史艾凡、羅裴多、德克斯基、約克琪、杜赫博、古畢思、黎嘉、索卓娃、派克沙、艾梅沙、馮安蘭、安格魯、納爾特、芙緹嘉、艾蘿莎和歐洲議會政策顧問范祿克等多人。

柯契夫說,台灣不僅防疫有成,更援助超過80個國家,證明是可信賴的夥伴。黎嘉則支持台灣在WHO應擁有一席之地。索卓娃更直言,希望台灣獲得完整的國際承認。盧華友協會長盧林與泛歐自由黨聯盟主席范巴倫也出現在影片中。范巴倫強調,支持台灣繼續拓展國際關係,這對民主世界很重要。