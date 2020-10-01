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10／6起連5天！總統府國慶光雕秀　展演時間看這裡

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▲▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

▲文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會1日公布國慶系列活動，今年以「自信島嶼，迎向曙光」為主題，將在6日晚間7點於總統府建築投影光雕秀，這是首次結合雷射，讓總統府化身「燈塔」，象徵在風雨中的曙光。

文總副秘書長李厚慶表示，今年面對國內外疫情的挑戰，因此國慶光雕以四個軸線來演繹，包括「迎向挑戰」、「淬鍊成長」、「數位發聲」、「民主驕傲」，傳達台灣的民主、自信與驕傲。

李厚慶表示，今年是充滿挑戰的一年，台灣卻展現前所未有的自信與實力，包括堅強的防疫團隊、創新的科技變革、文化產業的巨大能量，以及國家與人民都在各自的崗位上全心全力，猶如一座亮暖的燈塔。

李厚慶認為，這些成功的「台灣模式」，關鍵在於台灣的民主的力量，而總統府建築本身「就像一座燈塔」，象徵在動盪不安的國際情勢中，台灣仍能在黑暗中發出明亮的光，為國人指引方向，屹立風雨中守護國人。

▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

▲▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

文總這次邀請國內演唱會製作人，也是前北流籌備處主任丁度嵐與曾和蘇打綠、蕭敬騰等多位重量級藝人合作，現為數位策展人的馮建彰老師，一同擔任國慶光雕策展製作。

他們說，今年將把總統府化身為「燈塔」，並於塔樓上投放「雷射」，光雕一開始以「狂風暴雨」為開頭，用海浪的衝擊，搭配音樂將現場的視覺張力表現出來，象徵今年的不平靜與困難挑戰，但台灣最後憑藉著厚實的民主實力，以及數百年來海島淬鍊出的堅忍性格，成功克服挑戰。

國慶光雕藝術總監丁度嵐表示，今年的確無法告訴大家我們過得很好，但放眼全世界，「我們是相對過得不錯的一群人」，防疫最重要的口罩不於匱乏，甚至可以挑顏色，用口罩「炫富」成了一股另類黑色風潮，「真的很臭屁！」

至於光雕展演的音樂編曲，也由新銳音樂人林耿農操刀，他表示，今年雖以管絃樂為主，但其中一段用電音的節奏搭配雷射與燈光來描述台灣科技的快速發展，「還有一個比較俏皮的橋段」。

▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

▲▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

林耿農說，小豬出口片段特別挑選知名的台灣民謠《桃花過渡》，除了展現可愛的童趣之感，也想帶給大家一種春天到來、新希望的氣氛，「希望大家看的開心！」

在展演時程上，「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將從10月6日（二）起至10月10日（六）晚間登場，連續5天，展演時間為每晚7時、7時30分、8時、8時30分、9時、9時30分。

▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

▲▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）

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