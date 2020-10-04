雙十國慶節目三大亮點曝光　內行攻略看這裡

▲今年國慶煙火在台南漁光島施放。（圖／台南觀光局提供）

記者蕭羽耘／台北報導

這個周末將迎來國慶大會，2020年籌備委員會規劃三大亮點，一早空軍「雷虎小組」軍機分列式表演，將開放500民眾觀禮，晚間還有台南漁光島長達33分鐘的煙火秀，以及總統府建築投影光雕，系列活動屆時將讓民眾「大飽眼福」。

國慶日系列活動吸睛，凱道一早舉行大典，將由空軍「雷虎小組」進行軍機分列式表演，陸軍的CH-47直升機和空軍的UH-60M直升機，也會先後飛越總統府上空，現場開放500名民眾觀禮。

▼國慶空中兵力預演,雷虎小組。（圖／青年日報、記者呂佳賢攝）

由於近期共機頻擾台，導致24日國慶預演時，戰機轟轟作響讓民眾恐慌，當時總統蔡英文甚至發文一解誤會，「今早台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是國慶預演戰機飛行的聲音。」

國慶晚間重頭戲還有煙火與總統府光雕，國慶煙火選在台南漁光島施放，總計長達33分鐘、共1萬7000發，為讓民眾有最佳的觀賞煙火體驗，台南市政府規劃多個場域，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場）等4個場地。

▼國慶日晚間8時20分的將軍港煙火秀將氣氛炒到最高點。（圖／台南觀光局提供）

至於光雕部分，由文化總會參與設計，以總統府為背景投放「口罩」、「豬肉」等圖樣，欲傳達這些成功的「台灣模式」，且象徵在動盪不安的國際情勢中，台灣仍能在黑暗中發出明亮的光，為國人指引方向，屹立風雨中守護國人，相當吸睛。

▼文總規劃於總統府建築舉行國慶光雕秀。（圖／文總提供）