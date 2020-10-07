快訊／何志偉提案：美豬進口前6個月　應進行總量管制

▲民進黨立委何志偉將於立院衛環委員會、中常會提案，建請政府在美豬進口前半年，進行總量管制。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委何志偉7日將於立院衛環委員會，以及中常會上提案，建請明年美豬進口後，前6個月針對市場衝擊進行總量管制的緩衝機制，並請相關單位研議。

根據何志偉的提案內容，根據農委會資料，國人年豬肉總消費量約90萬公噸，美豬已進口二十餘年，因為國人愛吃國產溫體豬肉，目前國產豬肉的市場占比約90%，目前國內有6,759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，每年可以提供市場82萬公噸國產豬肉，產值高達709億4千萬元，自給率達到90%。

何志偉指出，台灣進口豬肉的市場占比約10%，進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大(市場占比約4.1%)、西班牙(1.5%)、美國(1.2%)、丹麥(0.9%)等國家。

何志偉表示，國內豬肉市場自給率達到90%以上，進口豬肉市場美國顯非大宗，因此，他建議，明年開放美豬進口後的前六個月針對市場衝擊進行總量控管之緩衝機制請相關單位研議，以利政府落實食安之決心。

▼何志偉提案，建請在美豬進口前六個月，應進行總量管制。（圖／記者陶本和攝）



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