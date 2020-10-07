別想吃胖「閃兵」！立委質疑免役標準太鬆　國防部將檢討

▲立法院外交及國防委員會，國防部長嚴德發備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部長嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。國民黨立委李德維質詢時指出，109年1月到8月，共9萬1364人參加徵兵體檢，其中免役體位竟有2萬855人，佔22.8%，質疑標準太寬鬆。對此，嚴德發表示，會找各部會研討，如何把合理的體位標準做訂定。

李德維指出，根據內政部役男徵兵調查109年1月到8月，共9萬1364人參加徵兵體檢，其中，免役體位2萬855人，佔22.8%，當時內政部長徐國勇稱標準是國防部訂的，應該跟BMI值有關。要是男性參加徵兵體檢竟然有22.8%是免役體位，要不就是國民健康出問題，要不就是制度出問題，要不就是體檢放水。

對此，軍醫局長陳建同表示，目前役男若是因為體位驗退，目前了解是因為BMI體重過重造成，101年時放寬免役體位，至於體位區分標準是由內政部役政署還有國防部以及縣市的役政單位代表以及體檢複檢醫院、海委會海巡署，整個單位一起研議的。

「今年是22.8%，這要不要跟各單位協調研究到底出什麼問題？」李德維笑說，自己長成這樣，但當年也是當憲兵，哪有那麼容易不當兵？我們已經很缺人了，兩岸已經很緊張，空軍已經很辛苦，要是免役體位佔22.8%，明年到25%後年到30%，那台灣人開心得要命，但國家安全怎麼辦？不是要逼迫國防部，但一定要有一個政策，什麼樣是合理？

嚴德發說，這的確是一個問題，會找各部會研討，怎麼樣把合理的體位標準做訂定，防止委員所說的未來徵兵的人越來越少。

李德維表示，現在走向全面募兵制，但基本的男生還是要接受4個月的軍事訓練役，但免疫就沒有了，今年1月到8月9萬1364人，已經有2萬855人、22.8%的男生是不需要接受4個月軍事訓練，這非常嚴重，武器買再多，沒有好的軍官、士官兵來操作，那都是浪費錢，那不如多花點錢跟美國買豬肉。

▲立委李德維質疑國防部徵兵體檢標準太寬 。（圖／翻攝李德維臉書）

其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗