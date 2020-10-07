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國軍防彈衣招標疑雲　鄭麗文：真打仗蔡英文有信心嗎？

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▲國民黨立委鄭麗文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

周刊揭露，國防部今年7.6億防彈衣，得標的3家廠商中有1家供應商沒工廠，且老闆涉嫌吸金違反《銀行法》遭起訴，又以不實文件投標。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，若真的打仗，總統蔡英文、國防部長嚴德發有信心嗎？

鄭麗文7日在臉書表示，有關係就沒關係？犧牲國軍也沒關係？兩岸關係緊張，蔡政府持續釋放消息給民眾增加亡國感，國軍戰力也是最近討論的焦點，但國防部所作所為，跟政府宣傳的和國人認知的，背道而馳，防彈衣是國軍上戰場保護生命安全的防線，卻被爆料得標廠商有疑義。

鄭麗文指出，7.6億防彈衣的其中一間得標廠商，曾涉嫌吸金並以違反銀行法被起訴，該廠商也沒有工廠，該廠商繳出的抗彈纖維布真的沒問題？製成防彈衣真的能防彈？經過測試和認證嗎？國防部對於投標廠商的審查有無確實？評選委員會有沒有受到任何壓力或是請託？

鄭麗文提到，過去軍方採購案弊案連連、爭議層出不窮，海軍陸戰隊的突擊艇採購爆爭議，得標廠商可能沒原廠合法授權；國軍戰鬥平版軟體擴充案不招標、直接指定廠商；國軍的抗彈纖維布惹出爭議，大同提告、採購弊案檢方偵辦；國軍海龍高性能快艇採購弊案，軍官勾結業者，驗收放水；資通電軍中隊採購弊案，疑浮報價格；改建營舍及換發作戰裝備的興安專案，也爆發軍備局少將涉嫌收賄。

鄭麗文說，幾乎每一兩年就會聽到軍方重大弊案，這樣子的國軍、這樣子的裝備，「請問三軍統帥蔡英文總統、嚴德發國防部長，如果真的打仗你們有信心嗎？」

根據《周刊王》6日報導，國防部公開招標採購抗彈板，預算高達7億6千多萬，吸引8家公司投標，經過資格審查、性能測試，再由退休公務員、學界教授和軍方人員等組成的評選委員會審查評選，依序選出前3名廠商為台灣捷邁應用材料公司、亮捷先進公司和互億科技公司，前兩名廠商的抗彈纖維布供應商分別為知名的Honeywell、DSM，但第3名互億科技公司的供應商卻是一家2014年才成立的「戴壟科技公司」。

該報導指出，戴壟科技公司董事長為陳宏棟，其公司主打奈米科技，但去年陳宏棟被檢調查出涉嫌以另家公司名義吸金，因此以違反《銀行法》被起訴，同時名下900多萬元存款和4筆不動產被查扣；此外，陳宏棟2018年接受媒體專訪時曾透露，年輕時政商關係良好，但怕被捲入十信案，避走美國好一陣子。

業界人士向媒體透露，戴壟科技公司是互億科技公司的供應商，搶做國防部生意，但戴壟科技在新北市工廠的登記狀態已是歇業，因此，戴壟科技找了另一家名為「銓程國際」的公司合作，然而5月19日投標前，銓程國際的工廠登記為廢止，後續才於6月重新申請工廠登記，恐有涉嫌以不實文件進行投標。

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