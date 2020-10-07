國防部：教召14天最高加薪1.5倍　1年1訓2022年實施

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部長嚴德發7日表示，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也規劃增加教召人員薪資為1.2至1.5倍，目前仍在研議中尚未定案。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，教育召集未來將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，這些訓練機構都在建置規劃當中，國防部會依序推動。

民進黨立委趙天麟質詢時表示，未來教召若調整為一年一訓、一次14天，等同於增加兩倍以上的召訓時間與可能性，公司行號也將面臨勞工離開的時間較長，詢問國防部是否延役給予企業或個人補貼。

對此，全民防衛動員室主任韓岡明表示，國防部並沒有規劃在明年實施14天的教召，後年將視部隊任務所需，實施教召天數的延長，國防部目前也正在研議「教召優待條例」，由現行的「來一天給一天的錢」調整為「來一天給他1.2或1.5倍」，絕對不會讓14天的召訓人員產生怨懟。

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