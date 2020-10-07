　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委疑募兵招來「怕失業的」　嚴德發：信念、國家認同都沒問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院外交及國防委員會 嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交及國防委員會，嚴德發備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部長嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時指出，募兵制上路後募得的兵員只將當兵視為一份工作，「他們只知道我失業了要去找工作」，國家認同觀念模糊；對此，嚴德發強調，現在募兵沒有問題，都是理念一致，意願很強而且都有信念、國家認同都沒有問題。

廖婉汝質詢時引用《ETtoday新聞雲》民調指出，如果國家發生戰爭18、19歲有96%願意上戰場，但請他們用徵兵的方式來當兵，87%是反對；20到29歲，希望上戰場的是66.5%，徵兵制30.7%贊成。

嚴德發表示，這民調的資料可以做參考，社會多元的觀點還有青年生涯的規畫，這些都是在我們民主社會正常的發聲表現，會持續做好國家認同跟全民國防教育。

廖婉汝說，18、19歲的人說當國家有難的時候願意一起上戰場，但怎麼戰？不知道，因為沒有當過兵。20到29歲的當過兵，所以願意上戰場的稍為低，贊成徵兵的也因為當過兵剩下30.7%，所以今天來講，我們要憂心的是，從徵兵到募兵，我們的戰力在哪裡？

廖婉汝表示，實施募兵後沒有好好思考，我們要養成的是什麼兵，部論是高中簽約國防培訓班、ROTC的，為的是工作賺錢。我們真的要實施募兵制的話，我們要給軍人實實在在的尊重，美國採募兵制，真的訓練出來的中心思想就是要保家衛國，他們對軍人尊崇，社會福利、生活照顧都非常完善，所以他們願意從軍時他們就知道可能會為國犧牲，可是我們的募兵是沒有人要當兵募一些來，募到最後18、19歲說一起上戰場但不知道怎麼打仗。

廖婉汝直言，國防部在政府的影響之下常常不敢講真話，所以希望未來走募兵制的話回頭路很難，但是如何建構國軍的被尊崇感，最重要是國家認同，現在對台灣國家認同都出問題，他怎麼會效忠？天然獨一大堆，不知道為何而戰，只知道反大陸就來打，模糊的觀念要重新塑造。

對於廖婉汝憂心募兵制只視為一份工作，嚴德發強調，現在募兵沒有問題，都是理念一致，意願很強而且都有信念、國家認同都沒有問題，不會隨著外面的影響，所以募兵都非常成功，這些21.5萬人是沒問題。

但廖婉汝反問，「你那麼有信心？」，直言各軍種每個月都在招考，去當兵是因為他們不曉得可能會面臨戰爭，「他們只知道我失業了要去找工作」，呼籲國家認同、全民國防教育要重新塑造、深根。嚴德發回應，會更重視。

其他人也看了這些...

嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線　創30年以來最高紀錄
共機擾台國軍2972架次攔截　空軍已耗費成本255億元
中共軍艦今年擾台達1029艘次　海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」　嚴德發呼籲中共當局節制
嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人　預計2022年達成目標
成立「防衛動員署」整備後備軍力　嚴德發：後備旅由7擴增至12個

更多相關新聞...

ET民調／66%支持台灣恢復徵兵制　52%主張男女都要服兵役
ET民調／兩岸爆發軍事衝突　44.9%民眾願意上戰場保衛台灣
ET民調／66%支持台灣恢復徵兵制　52%主張男女都要服兵役

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
淡水大街「直升機」駕駛身分曝！撞款連千毅　45秒狂妄起降全直
快訊／昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上　最新預測路徑出爐
杏輝道歉！20款藥品「不限品項、批號」全回收　再下架3款藥
ATM領2萬少8千！求助遭疑「妳動手腳」　彰化女認賠
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議會開議冤家對槓！李眉蓁轟舉債全國最高　陳其邁駁：數據有誤

日本打工度假申請仍延期　放寬留學生、依親台人入境

農委會用預算買《科學人》廣告惹議　監院：持續關切適法性

國軍防彈衣招標疑雲　鄭麗文：真打仗蔡英文有信心嗎？

立委質疑TBC海外上市NCC管不到　戴永輝表態將「回歸本土管理」

「反覆自打臉又一直要當官」　林為洲再嗆陳吉仲：他就是無恥

共軍頻擾卻辦「戰鼓賽」每隊補助30萬　馬文君轟：陸軍要募太鼓達人？

立委疑募兵招來「怕失業的」　嚴德發：信念、國家認同都沒問題

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

國防部：教召14天最高加薪1.5倍　1年1訓2022年實施

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

議會開議冤家對槓！李眉蓁轟舉債全國最高　陳其邁駁：數據有誤

日本打工度假申請仍延期　放寬留學生、依親台人入境

農委會用預算買《科學人》廣告惹議　監院：持續關切適法性

國軍防彈衣招標疑雲　鄭麗文：真打仗蔡英文有信心嗎？

立委質疑TBC海外上市NCC管不到　戴永輝表態將「回歸本土管理」

「反覆自打臉又一直要當官」　林為洲再嗆陳吉仲：他就是無恥

共軍頻擾卻辦「戰鼓賽」每隊補助30萬　馬文君轟：陸軍要募太鼓達人？

立委疑募兵招來「怕失業的」　嚴德發：信念、國家認同都沒問題

批綠「操作淡化光復節」　江啟臣：國民黨有責喚醒國人重視

國防部：教召14天最高加薪1.5倍　1年1訓2022年實施

林鴻道推動優秀運動員轉任專業教練上路　接軌退役後職涯

國慶賞焰火 台南市環保局27點熱情「奉茶」

藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

議會開議冤家對槓！李眉蓁轟舉債全國最高　陳其邁駁：數據有誤

花東4有線電視下架JET TV、LS TIME電影等4頻道　8萬收視戶受影響

台灣豬標章標示不實「吹哨者條款」出爐！民眾最高可拿80萬獎金

抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

看劇人生》2020必看職人劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》

不讓巴特勒肆虐！　戴維斯：我就是努力封鎖他

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

共軍再擾台　罕見廣播回擊我空軍：例行訓練！不要干擾行動

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

即／李坤儀捧骨灰罈步出　憲兵開道送李登輝最後一程

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

嚴德發證實教召將改1年1訓　後備旅擴增至12個

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

國軍防彈衣招標有鬼？無工廠老闆竟打敗國際大廠

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

即／李登輝骨灰罈抵達五指山　蔡英文率官員迎靈

李登輝奉安儀式　汐止、內湖實施交管

陸軍前司令還原「國軍零戰力」真相：不知為何而戰

教召明年起一年一訓、一次14天

李登輝今奉安禮拜　移靈車隊路線交通曝

共機今年頻擾台　我空軍耗費255億

更多熱門

相關新聞

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

國防部長嚴德發7日表示，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也規劃增加教召人員薪資為1.2至1.5倍，目前仍在研議中尚未定案。

今年共機49架次跨越中線　30年來最高紀錄

今年共機49架次跨越中線　30年來最高紀錄

中共今年1029艘次軍艦擾台　海軍花57億維保

中共今年1029艘次軍艦擾台　海軍花57億維保

陳廷寵狂言「國軍戰力0」　與國防部常次有親戚關係

陳廷寵狂言「國軍戰力0」　與國防部常次有親戚關係

教召不夠！陳玉珍提「金門民防自衛隊」

教召不夠！陳玉珍提「金門民防自衛隊」

關鍵字：

嚴德發國防部

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面