立委疑募兵招來「怕失業的」　嚴德發：信念、國家認同都沒問題

▲立法院外交及國防委員會，嚴德發備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部長嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時指出，募兵制上路後募得的兵員只將當兵視為一份工作，「他們只知道我失業了要去找工作」，國家認同觀念模糊；對此，嚴德發強調，現在募兵沒有問題，都是理念一致，意願很強而且都有信念、國家認同都沒有問題。

廖婉汝質詢時引用《ETtoday新聞雲》民調指出，如果國家發生戰爭18、19歲有96%願意上戰場，但請他們用徵兵的方式來當兵，87%是反對；20到29歲，希望上戰場的是66.5%，徵兵制30.7%贊成。

嚴德發表示，這民調的資料可以做參考，社會多元的觀點還有青年生涯的規畫，這些都是在我們民主社會正常的發聲表現，會持續做好國家認同跟全民國防教育。

廖婉汝說，18、19歲的人說當國家有難的時候願意一起上戰場，但怎麼戰？不知道，因為沒有當過兵。20到29歲的當過兵，所以願意上戰場的稍為低，贊成徵兵的也因為當過兵剩下30.7%，所以今天來講，我們要憂心的是，從徵兵到募兵，我們的戰力在哪裡？

廖婉汝表示，實施募兵後沒有好好思考，我們要養成的是什麼兵，部論是高中簽約國防培訓班、ROTC的，為的是工作賺錢。我們真的要實施募兵制的話，我們要給軍人實實在在的尊重，美國採募兵制，真的訓練出來的中心思想就是要保家衛國，他們對軍人尊崇，社會福利、生活照顧都非常完善，所以他們願意從軍時他們就知道可能會為國犧牲，可是我們的募兵是沒有人要當兵募一些來，募到最後18、19歲說一起上戰場但不知道怎麼打仗。

廖婉汝直言，國防部在政府的影響之下常常不敢講真話，所以希望未來走募兵制的話回頭路很難，但是如何建構國軍的被尊崇感，最重要是國家認同，現在對台灣國家認同都出問題，他怎麼會效忠？天然獨一大堆，不知道為何而戰，只知道反大陸就來打，模糊的觀念要重新塑造。

對於廖婉汝憂心募兵制只視為一份工作，嚴德發強調，現在募兵沒有問題，都是理念一致，意願很強而且都有信念、國家認同都沒有問題，不會隨著外面的影響，所以募兵都非常成功，這些21.5萬人是沒問題。

但廖婉汝反問，「你那麼有信心？」，直言各軍種每個月都在招考，去當兵是因為他們不曉得可能會面臨戰爭，「他們只知道我失業了要去找工作」，呼籲國家認同、全民國防教育要重新塑造、深根。嚴德發回應，會更重視。

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