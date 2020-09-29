江啟臣憂國家預算無法負擔軍購　蘇貞昌：就像買房也會有房貸

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢，國民黨立委江啟臣質詢時表示，武器採購必須保有自己的選擇權，國家安全也不是只有靠武器，籲在國家財務困難情況下，不要債留子孫。對此，蘇貞昌回應，「我們有舉債也有建設，有負債也有資產，就像買房子也有房貸。」

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣詢問，美方是否打算出售台灣七項主要武器，嚴德發表示，美國依台灣關係法提供防衛性武器，這是正常機制，至於七項武器還沒到公告時機，裡面內容不方便評述。

江啟臣表示，美國依台灣關係法提供防衛性武器，但這兩年來台海情勢改變，加上美中對抗，「是否美方有在考慮慮，如果我們提出攻擊性武器的要求，他們會出售？」 嚴德發回應，「因應情勢的變化，這方面雙方都有做調整」，江啟臣接續說，「等於間接證實這樣的調整是發生當中？」嚴德發則回「是，是。」

「是否會落入軍備競賽？台海安全完全只能靠軍購嗎？」江啟臣仍質疑，106年到現在投入百億元軍購項目，至今準備要付款的還有六千六百億以上，還不包括接下來七項要買的武器，國家預算有辦法負擔嗎？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌回應，政府絕不跟任何國家競賽武器，而是基於保護國人安全，有必要相關防衛性武器都會做足準備，也從國防自主、扶植產業大家一起保衛國家，不做武器競爭。

但江啟臣也強調，武器採購必須保有自己的選擇權，現在是賣方市場，但也不是賣方要我們買什麼就買什麼，「如果採購不是我們想要的，我們對不起後代子孫」，蘇貞昌則回應「我們有舉債也有建設，有負債也有資產，就像買房子也有房貸…」江啟臣則說，國防跟買房子不一樣，國家安全不是只有靠武器，明年軍公教已經不調薪，國家財務困難，千萬不要債留子孫。

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