兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友　國防部澄清了！

記者蔡文鈴／台北報導

共軍近日頻煩擾台海峽情勢增溫！不料24日一早台北上空出現不少直升機，還有戰機轟隆隆的聲響，在網路上掀起議論，還以為兩岸真的要開戰了。對此，國防部透過臉書澄清，這些戰機今早在進行國慶預演，籲請民眾放心，有國軍捍衛台海安全。

有不少網友一早在批踢踢上討論，戰機高速掠過台北市區，6點45分戰機高速掠過台北市區上空，「請問是發生什麼事？現在哪裡找防空洞？有八卦嗎？」也有民眾早起看到直升機在天空盤旋，不免讓人聯想兩岸是否真的要開打。

▲國防部澄清共軍襲台。（圖／翻攝國防部臉書）



對此，國防部在臉書發文表示，近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演，而在國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，請民眾期待，一起為教官們加油。

此外，根據軍方近期公布共機擾台的資料，16日至23日共有43架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次。

▲▼民眾早起捕捉到直升機在天空盤旋的畫面。（圖／讀者提供）

