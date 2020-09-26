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共機頻擾台未除役隨時「被徵召」？　後備指揮部回應了

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

中共解放軍機近日一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，台海情勢更顯緊張，引起網友關心起除役年齡與徵召問題。根據國防部「109年後備軍人屆滿服役限齡除役年次公告」規定，一般民眾服義務役為36歲退役；考上預官者且官階低於少校及士官長官，除役年齡則為50歲。

近日有網友在網路論壇「批踢踢實業坊」以「各位後悔當年考預官預士嗎？」為題發文，表示當年報考預官預士，現在覺得很後悔，但是按照法律規定，考上預官者算是下士士官以上，除役年齡為50歲，若是兩岸打起來，自己就是被徵召的那群人，他無奈詢問「有人也後悔了嗎」。

有網友在貼文中提到，一般人服義務役為36歲退役，「是不是只要未滿36歲，國家有需要，就會像花木蘭ㄧ樣代父從軍」，有人也在留言回應，按照法規若年齡低於36歲，一旦有戰爭發生確實就得召必回，但若人力仍然不足，在開戰期間更改年齡限制也應該很快，很可能更年長的人都得抓去當後勤。

對此，國防部後備指揮部政戰主任武立文表示，除役年齡與徵召相關規定由《兵役法》規定之，到目前都沒有任何問題，也尚無修改法規的計畫，除役人數則由內政部役政署統計為準。

事實上，後備指揮部今年2月曾發出「動員召集報到訊息通知書」給後備軍人，內容提到當國家發生戰爭或緊急危難時，國防部將透過電視、報紙或廣播發布動員令，請作好共同防衛家園的準備。根據《妨害兵役治罪條例》規定，若拒絕接受召集令者，將判處5年以下有期徒刑。

▲▼空軍司令部23日證實2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲空軍司令部23日證實，2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

此外，根據國防部日前送抵立法院的「五年兵力整建及施政計畫報告」，後備部隊在台澎防衛作戰居關鍵地位，因應敵情威脅及兵役制度轉型，國防部在現有動員制度基礎上，強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」及「後備部隊戰力」等精進作法，以提高後備部隊進行防衛作戰的能力。

國防部指出，在總統蔡英文指示推動改革後，國防部參考美方建議及了解各國動員制度與特點後組成專案小組，就「動員組織調整」、「強化後備部隊」、「精進教召訓練」及「常後裝備一致」等面向檢討。

國防部強調，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集訓練頻次及天數，目前教召頻次是8年4次，未來擬增加教召次數，教召天數現為5至7天，最多不得超過20天，未來擬小幅縮減天數；同時也會檢討擴大教育召集訓練容量及增加後備軍人福利待遇等配套措施，以循序漸進的方式強化後備部隊作戰能力。

國防部也說，將優先檢討主要守備部隊主戰及通信裝備型式，力求與常備部隊一致，而次要裝備則妥善堪用，並就後備部隊的裝備獲得、庫儲及維修保養等面向規劃精進作法，目的是合理資源分配，提升後備作戰效能。

根據國防部後備指揮部公告，109年各階除役年齡如下：

1. 二級上將：70歲（民38年出生）
2. 中將：65歲（民43年出生）
3. 少將：60歲（民48年出生）
4. 上、中、少校及士官長：58歲（民50年出生）
5. 上、中、少尉及上、中﹑下士：50歲（民58年出生）
6. 志願役士兵：45歲（民63年出生﹚
7. 義務役士兵、補充兵：36歲（民72年出生﹚

上列人員服役限齡，計算至108年12月31日止，並自109年1月1日除役。

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