2021總預算2兆450億　蘇貞昌：挪用去年賸餘100億支應舉債

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」進行施政報告並備詢。

蘇貞昌表示，行政院依總統蔡英文的施政藍圖，致力推動產業轉型升級，帶動經濟成長，並為國人加薪、減稅、增福利，讓廠商獲利、全民受惠，國家財政仍能維持穩健，總預算連3年有賸餘、連2年賸餘超過千億元，這也讓政府遇到此百年大疫，極需特別預算支持國人、企業度過難關之時，有移用以前年度歳計賸餘、減少舉債的空間。

針對110年度中央政府總預算案編製重點，蘇貞昌指出，歲入編列2兆450億元，較109年度減少2.9％；歲出編列2兆1615億元，較109年度成長4％。歲入歲出差短連同債務還本，合共尚須融資調度數為2015 億元，以舉借債務1915億元及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

蘇貞昌說，今年新冠肺炎疫情重創全球經濟，在各國陸續解封，重啟經濟活動，並推動大規模貨幣、財政等紓困振興政策下，明年全球景氣可望逐步復甦。根據今年9月預測機構IHS Markit最新預測，今年全球經濟衰退將達4.8％，比98年金融海嘯衰退1.7％更加嚴重，而明年全球經濟則可望逐步復甦，經濟成長率可能為 4.4％。

對於全球經濟短期難以擺脫疫情陰霾，蘇貞昌說，我國因疫情控制得宜，紓困振興措施產生成效，各項經濟指標表現相對良好。在外貿方面，美中貿易衝突及疫情加速全球供應鏈重組，廠商持續擴增在台產能，加以國內半導體製程深具領先優勢，恰可符合高速運算、5G、AI及物聯網等新興應用龐大需求，國內出口動能成長可期。

在內需部分，配合政府推出紓困振興方案，民間消費力道已逐步回溫；投資方面，半導體廠商先進製程、離岸風電等綠能，以及布建 5G 網路等投資，與前瞻基礎建設計畫都持 續進行，將帶動整體投資穩健擴張。併計內外 需因素，明年國內經濟表現將優於今年。

公共建設投資部分，編列公共建設計畫經費1324億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算編列1041億5元，以及營業與非營業特種基金編列2975億元，合共5340億元，較上年度增加962億元、約增22％。

同時也加速產業創新，啟動經濟發展新模式，為使台灣在全球產業鏈中扮演關鍵角色，規劃在「五加二」產業創新計畫既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，編列產業創新計畫經費334億元，加計前瞻特別預算編列290億元，合共624億元，較上年度相同基礎增加40億元，約增6.8％。

在教育部主管項下之教育經費編列2586億元，加計中央對地方政府一般教育補助款編列522億元、前瞻 別預算編列 248 億元，中央政府教育經費合共編列3356 億元，較上年度相同基礎增加299億元，約增9.8％。

科技發展計畫編列經費969億元，加計前瞻特別預算編列200億元、國防科技經費104億元，以及營業與非營業特種基金編列256億元，合共1529億元，較上年度相同基礎增加27億元，約增1.8％。

國防部主管預算共編列3668億元，較上年度增加156億元，約增4.4％。主要係增列軍事投資、武器裝備維持及募兵制人力經費等。加計新式戰機採購特別預算290億元，合共 3958 億元，較上年度相同基礎增加396億元，約增 11.1％。

為深化全球夥伴關係，擴大爭取參與國際組織，外交部主管預算共編列295億元，較上年度增加14.4億元，約增5.1％。新南向政策經費編列31億元，如連同營業與非營業特種基金編列37億元，合共68億元，較上年度相同基礎增加 0.3 億元，約增 0.4％。

落實全齡照顧，營造安居樂業環境，少子女化對策計畫經費編列550億元。營 造友善生養環境，加計前瞻特別預算編列5億元、營業與非營業特種基金編列52億元， 合共 607 億元，較上年度相同基礎增加 103 億元，約增20.3％。

另外，為健全高齡照顧及支持家庭照顧體系，編列長期照顧服務經費共529億元，包括總預算20億元、前瞻特別預算10億元、非營業特種基金499億元（主要業務由長照服務發展基金辦理），較上年度相同基礎增加88億元，約增 19.9％。

在強化治安部分，深化反毒成效，編列1134億元，加計營業與非營業特種基金編列9億元，合共1143億元，較上年度相同基礎增加46億元，約增4.2％。在食品安全方面，相關經費編列51億元，加計前瞻特別預算編列7億及非營業特種基金編列4億元，合共62億元，較上年度相同基礎增加6億元，約增 10.2％。

為保障地方財源，均衡市縣發展為促進地方平衡發展，調劑地方財政盈虛，中央對地方一般性補助款編列1893億元，較上年度相同基礎增加131億元，約增 7.4％，主要是配合年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基金數額成長、退撫基金提撥率提高、國民年金調整保費補助對象等因素增加補助經費。連同中央統籌分配稅款等補助款，110年度中央對地方財源挹注達5535億元，較109年共增加157億元，約增 2.9％。