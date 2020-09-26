陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

▲共機蘇愷30戰機。（圖／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍近日頻煩擾台示威，16日至24日共有46架次，且都有侵擾我西南防空識別區，挑釁意味相當濃厚，還有大陸網友稱戰機飛抵台灣只要15分鐘。對此，民進黨立委林俊憲26日在臉書酸，若航程只有15分鐘，那為何飛了70年還飛不到？

對於大陸網友稱戰機只要15分鐘就能飛到台灣上空的說法，林俊憲表示，台灣的各大空軍基地，平時都有24小時輪值待命的飛官與戰機，緊急狀況時可在5分鐘內起飛，這也是為什麼共機擾台時，都有我方戰機伴飛監控，因為在共機能夠靠近海峽中線前，台灣的戰機就已抵達。

林俊憲指出，台灣是全世界防空飛彈密度第2高的國家，預警雷達偵測範圍也深入中國內陸，只要共軍飛機一起飛，基本上我方就已經掌握，不僅飛機緊急升空，地面防空系統也已經啟動，快速反應能力非常強大。

林俊憲說，現代戰爭速度以秒計算，15分鐘的時間已經足以讓國軍做好準備，迎戰膽敢來犯的共軍。撇開軍事技術不談，對岸真正該思考的是「既然飛來台灣只要15分鐘？為什麼70年來都飛不到？一過中線就趕快掉頭回去了呢？」

林俊憲認為，叫囂武統很容易，但真實世界很複雜，戰爭的政治與經濟後果才是中國真正害怕的地方。台灣人不應輕敵，但也不用妄自菲薄，一個團結而強大的台灣，就是中共最不敢貿然動武的對象！