戰爭不分性別！女生當兵能做什麼？　徐巧芯：可強化後勤補給

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍近期不斷派機擾台示威，不少國人擔心隨時會爆發戰爭，台北市議員徐巧芯28日在網路節目中表示，支持恢復徵兵制，並呼籲女生應該要當兵「自己也願意當」，而同場來賓民進黨桃園市議員王浩宇疑似脫口說出「我沒有要喔」，遭到網友抨擊。隨後，徐巧芯也在臉書解釋為什麼女生要當兵，希望全國人民拿出「決心」準備好。

徐巧芯表示，由於自己目前是台北市議員，確實只能在討論到相關議題時倡議，但若有一天進到立法院，一定會推動這個議題。且兩岸風險持續上升，全民只看新聞，口頭討論是沒有意義的。畢竟如果有一天真的開戰了，國民都必須共同承擔代價，並不是按按鍵盤可以了事。

徐巧芯認為，政府若要真正的增強國防，絕對不是只有買武器，或者蘇貞昌院長常說的模糊的「決心」。很多人成天喊打喊殺，但對於兵役則是能閃則閃。這種態度會造成兩岸的不安，對於可能隨之而來的風險卻完全沒幫助。這也是為什麼要支持恢復徵兵制，並且調整、優化訓練內容的原因（不要再打掃了！）。

徐巧芯指出，當兵不只有一種模式，女性可以強化後勤補給等技能，服役的期間不一定要跟男性相同，項目也可以有差異。但基本的軍事素養、區域情勢，本就是全民都應該了解的。而很多人覺得男生服兵役、女性不用，是男女平等，因為女性還有很多地方需要犧牲付出。但她覺得，女性沒有服兵役義務這件事壓縮了性別平等的可能性。

徐巧芯說，軍事、國防這麼重要的領域，若被男性掌握、把持，一點都不平等。雖然女性可以從軍，但沒有服兵役義務的結果，也間接使得這個行業偏向單一性別，反倒成為女性在這個攸關重大權力上跨不去的門檻。「我想看到的社會，是有一天女性可以當國防部長，將軍有一半都是女性的台灣。」

徐巧芯強調，如果戰爭有一天到來，不論性別、年齡，中華民國的國民本就需要共同承擔後果。政府如果認為謀求兩岸和平、以避戰為方針的政策是錯誤的，那請拿出勇氣來請全國的人民一起準備將「決心」準備好。最後更意有所指的說，「以後看到那種喊打喊殺卻不敢當兵的，千萬不要相信他的話。」