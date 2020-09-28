快訊／共機再度進入西南空域　連續13天擾台今天最早「6時47分」

▲共機運8反潛機，示意圖。（圖／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

兩岸情勢緊張，截至今天共軍已連續第13天擾台， 28日上午6時47分共機再度進入的西南空域防空識別區（ADIZ），空軍也立刻廣播驅離，這也是本月目前擾台時間最早的一次。

根據記錄，共機在28日早上6時47分進犯西南空域，高度在2000公尺高度，我空軍兩度廣播，內容同樣維持常態性「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

針對共機連日擾台，國防部長嚴德發在27日下午受訪時也曾表示，早上狀況正常，整個台海或西南海空域都有掌握，空軍也都有做適時的應處。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，16日至24日共有46架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次。

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