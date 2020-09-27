快訊／共機連12天侵擾西南空域　空軍廣播斥：請立即迴轉

記者蕭羽耘／台北報導

中國大陸解放軍機連日擾台，27日上午8時26分共機再度入侵我ADIZ（西南空域），已經是廣播驅離記錄連續第12天，但共機無視廣播驅離，台海關係依舊緊張。

▲共機殲10型戰機，示意圖。（圖／國防部提供）

共機27日上午進犯我國西南空域，根據紀錄指出，高度在4000公尺，空軍兩度廣播：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

根據軍方近期公布共機擾台的資料，16日至24日共有46架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次。

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