空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底　抵抗共軍侵擾台海中線

▲蔡總統秋節慰勉澎湖駐軍，肯定駐防官兵戰訓辛勞。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日前往澎湖視導IDF「天駒部隊」，面對共軍在海峽中線侵擾的情勢嚴峻，外傳今年天駒任務將延長到年底，空軍司令部未表達意見，僅表示屆時將向立法院與各界說明。

空軍在每年的4到9月期間，會由台中清泉崗丶台南聯隊，派出IDF戰機進駐到澎湖馬公基地，執行所謂台海第一線警戒攔截的「天駒任務」。

IDF經國號戰機為國內三型二代機，是唯一能在5分鐘緊急起飛的機種，因此天駒部隊均為IDF戰機聯隊擔負，攔截在試圖闖越海峽中線活動的共機。

針對今年台海情勢越來越緊張，「天駒部隊」將破例延長駐防時間至年底，有效嚇阻與即時攔截共機。不過，空軍司令部對此不表評論，僅表示未來會向立法院與各界說明。

▲蔡總統秋節慰勉澎湖駐軍，肯定駐防官兵戰訓辛勞。（圖／軍聞社）

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