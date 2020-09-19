共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

▲共機轟-6在18日進入台灣防空識別區。（資料照／取自國防部）

文／中央社

共機連續2天多架次逾越台海中線挑釁，侵擾台灣西南及西北空域。專家分析共軍軍機編制及活動範圍指出，中共嚇阻美國介入台海事務的意圖明顯，但將適得其反，反為台灣增強與國際連結助攻。

空軍司令部今天指出，共軍2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機等共計19架軍機，上午進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線；空軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲向記者表示，以共軍各批次軍機所在空域觀察，昨天共機在台海分為北中南三股兵力，今天則分為兩股兵力，分別是台海北段的殲16機、殲10機、殲11機，屬空優壓制編組，以及台海南段的轟6機、殲16機、運8反潛機，屬對海打擊編組。

他指出，運8機的任務為在台灣西南深水區與巴士海峽的戰略水道間執行反潛偵巡，阻卻第三國海上兵力的用意十分明顯。

軍事專家亓樂義表示，以共軍「阻美嚇台」策略角度看，與昨天相比，今天「阻美」意圖更加明顯，例如殲16機由昨天的8架增至12架，並多了1架運8反潛巡邏機同時侵入台灣西南空域。

亓樂義說，台灣西南空域由巴士海峽往西直至東沙島東北方，是美軍電偵機往西沙及南沙群島對共軍進行抵近偵察的必經航線，也是美軍B-52轟炸機經常踩點的路線；這也是為何今年以來，共軍特別側重在台灣西南空域展開演練，以期達成「阻美嚇台」效果。

針對共機連兩天擾台，蘇紫雲認為，北京企圖以軍力恫嚇台灣將適得其反。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已公開譴責中共挑釁，歐盟呼籲應避免軍事升溫；而美國、日本等訪台政要更是第一手感受中共武力威嚇，中共如此凸顯自身與民主台灣的差異，無異是為台灣議題國際化助攻。