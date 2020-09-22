共機擾台7天41架完整看　轟六直掛「鷹擊12」飛彈、殲16首越線

▲國防部公布共軍轟六，掛載「鷹擊12」超音速攻船飛彈。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共軍擾台挑釁行動已常態化，從9月9日起在東沙群島、西南海域軍事動作加劇。對此，我方國防部也罕見地以大動作揭露侵襲示意圖，並自16日開始啟動「即時軍事動態」，讓共軍擾台行蹤透明化、國際化。根據國防部公布的資訊顯示，截至9月22日止，過去短短7天已有41架次共機擾台。

根據我方評估，中國大陸國際處境備受挑戰之際，其外交系統高層王毅、楊潔篪親征歐陸，但效果不如預期；同時，10月1日對岸國慶將至，而美國次卿柯拉克也大動作訪台，這一連串讓共軍在台海的動作勢必要更加劇烈。

以我方中科院在本月9、10日進行最大彈道高度「無限高」飛彈試射為例，此被認為是天弓三型增程型防空飛彈，當時，共軍就出動空警－500預警機，在海峽中線以西飛行。

▼天弓三型防空飛彈。（國防部提供）



在此同時也傳出共軍在東沙群島、西南海域有不小的軍事動作，甚至有所謂「包圍東沙」的說法，但遭到國防部駁斥。為了讓對岸軍事擾台的動作攤在陽光下，國防部、外交部10日接連大動作召開記者會，直接揭露共軍軍事行動。

其中，國防部先是以罕見的方式，直接公布共軍演訓範圍示意圖，距離台灣本島僅短短90浬，而外交部方面則是透過全英文的記者會向國際發聲，希望讓共軍台海行動「透明化」與「國際化」，被國際看見對岸的挑釁與侵擾行為。

另一方面，有別於過往揭露共軍行動的方式，空軍從9月17日開始也進一步開啟「即時軍事動態」專區，供各界於網路上瀏覽，而首次公開的訊息則是共軍在9月16日派遣2架運8反潛機，在西南空域的侵擾行動。

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

緊接著，9月18日，共軍擾台也加大大動作，派出2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10，共計18架次。9月19日，對岸則再度派出12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機，共計19架次。連續兩天，總計有37架共機擾台。

▼共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）

值得注意的是，這次共軍行動中，殲16戰機是首度跨越海峽中線，它屬於4.5代機種，是瀋陽飛機公司在殲11基礎上所研製，外形參考蘇愷-30MKK戰鬥轟炸機，在2011年10月首飛，2013年登場，而2017年7月首次在建軍90周年閱兵時亮相。

殲16搭配主動電子掃描相控陣雷達，可同時識別攻擊多個目標，具遠距超視距空戰能力和強大對空、對地、對海的打擊能力。





▲ 中國大陸空軍殲-16，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

另一個值得注意的是，根據國防部公布了共機轟六訊息，它掛載了「鷹擊12」超音速攻船飛彈，應是針對我軍水面目標，以及在附近海域的美軍航艦戰鬥群。所謂的「鷹擊12」，採用衝壓發動機，射程超過200公里，據聲稱最新改良型號，射程可達500公里。

據了解，9月18日當天，國防部雖然只公布共軍空中戰力，實際上也有中共海軍有超越中線航行，但相關資訊軍方仍保密未公布。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，短短7天共有41架次擾台，其中，包括9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日有運8反潛機2架次。

▼殲-16、殲16首架原型機。（圖／翻攝網路）



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