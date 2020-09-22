快訊／共軍又來了！國防部：今2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區

▲國防部22日證實2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部22日晚間證實，共軍今派遣2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，而國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

面對近日共軍不斷擾台，總統蔡英文22日親赴澎湖視導空軍「天駒部隊」時表示，她知道面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的官兵，勤務也更加繁重，「我們訓練有素的空軍弟兄姊妹，一定能扛起這個重責大任」。

蔡英文還說，她對空軍官兵很有信心，身為中華民國的空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。她強調，身為三軍統帥，她也要向國人保證，國軍官兵絕對是一支有能力也有決心，可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。

另外，軍聞社也予以火力反擊共軍，製作一支「振翼鷹揚，護我領空」的影片，內容揭露我國三型主力戰機，不論是在黑夜白晝，掛彈升空的畫面，甚至我陸地防空火力的佈陣，以及國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光坐鎮指揮的畫面。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，16日至22日共有43架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次。

▼共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

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